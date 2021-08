Vidal dijo que Alberto endeuda al país "más rápido que Macri", recibió réplicas K y hasta el Presidente intervino

Luego de que María Eugenia Vidal, primera precandidata a la Cámara de Diputados en la Ciudad de Buenos Aires por el PRO, asegurara en declaraciones televisivas que el Gobierno de Alberto Fernández está endeudando a la Argentina "más rápido que Macri" , el Presidente le respondió de forma indirecta pero contundente.

Vidal, ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión macrista, manifestó: "Alberto Fernández lleva, en este año y medio, un endeudamiento de 30 mil millones de dólares. Se está endeudando más rápido por año que Mauricio Macri . Son datos. Hechos. Que sigan hablando".

Ante esto, el diputado nacional por el Frente de Todos, Itaí Hagman, elaboró un video que compartió en sus redes sociales donde le respondió directamente a la opositora del PRO, quién considera que está "mandando fruta" .

El video, con una duración de más de un minuto y trabajo de edición detrás, muestra en principio los dichos de Vidal y un pequeño recuadro en el que se puede observar a Hagman con cara de desaprobación , quién luego asegura que lo declarado por la precandidata es "falso, absolutamente falso" .

Esta producción compartida en Twitter por el mismo legislador fue re-publicada en la misma red social por el presidente Alberto Fernández en claro apoyo a los dichos de Hagman y como golpe a la oposición en medio de una tensa campaña política que, desde el oficialismo, intenta dejar de lado la polémica de las fotos por el cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena.

QUÉ PLANTEA HAGMAN

"Cometen el mismo error como oposición, en su diagnóstico, que el que tuvieron cuando fueron gobierno", descargó Hagman al comenzar con su video, a lo que aseveró que, en primer lugar, " el Gobierno de Alberto Fernández prácticamente no emitió deuda en dólares , deuda en moneda extranjera, cosa que sí hizo de manera absolutamente irresponsable el gobierno anterior ".

¿Ahora @mariuvidal se anima a hablar de deuda? pic.twitter.com/B6g5eInLw3 — Itai Hagman (@ItaiHagman) August 19, 2021

Y el diputado continúa: "Cuando los mercados le dejaron de prestar (al gobierno de Macri), fue al Fondo Monetario Internacional y nos endeudó en 45.000 millones de dólares más. En un monto equivalente al que el FMI destina a asistir a los países en medio de la pandemia, a todos los países del mundo".

En este punto, es preciso resaltar que los datos que provee Hagman no indican una fuente oficial y, considerando lo dicho por este, actualmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) destinará unos u$s 650.000 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG) para asistir a sus países miembro durante la pandemia, un número muy lejano a la deuda argentina con el FMI tomada por la gestión macrista (u$s 45.000 millones) y a la deuda total del país en general ( u$s 335.556 millones en el primer trimestre del año ).

Fuente: Ministerio de Economía argentino

Aclarado esto, Hagman prosiguió en su respuesta a María Eugenia Vidal añadiendo que la toma de deuda con el FMI por parte de Mauricio Macri fue acompañada por una desregulación "total" del mercado cambiario y de la entrada y salida de capitales , lo que -según el legislador- "hizo que todos los dólares que entraban por una ventanilla salgan por la otra, fundamentalmente lo que llamamos la fuga de capitales ".

En este punto, el diputado defendió a la política económica de la gestión actual: "Este Gobierno lo que hizo fue utilizar como fuente de financiamiento deuda en pesos , en moneda local, justamente por entender que no es lo mismo tomar deuda en dólares que en pesos ", resaltó el economista graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Además, Hagman insistió sobre el hecho de que el Gobierno "logró bajar el peso de la deuda" ya que, según su análisis, de cada 100 pesos que el Estado gastaba en 2019, 15 de ellos eran para pagar los intereses de la deuda, un número que -tal como indica el legislador- "solamente en un año y medio y con una pandemia mediante" se redujo a la mitad .