Este miércoles 17 de junio se llevará a cabo el último partido de la primera vuelta de la fase de grupos: Colombia y Uzbekistán, que se enfrentarán por primera vez en su historia como parte del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 23:00, hora Argentina.

Este partido marcará un momento significativo en la historia de ambas selecciones, ya que es la primera vez que se verán las caras en un torneo oficial. Mientras que Colombia busca su tercera victoria en la Copa del Mundo, Uzbekistán hará su debut absoluto en el certamen.

Uzbekistán se ganó un lugar en el Mundial tras cerrar con éxito su paso por las Eliminatorias de la AFC, ocupando el segundo puesto en su grupo. La avanzada del equipo está estructurada bajo el mando del ex jugador italiano Fabio Cannavaro, quien asumió como entrenador tras un histórico logro de clasificación.

Colombia, que ha participado en siete mundiales a la fecha, llega con la consigna de mejorar su actuación de 2014, donde alcanzó los cuartos de final. El equipo cafetero, dirigido por Néstor Lorenzo, terminó la fase eliminatoria en una destacada tercera posición, lo cual les da confianza para enfrentar a los lobos blancos.

Formato y sedes del Mundial 2026

Este Mundial será una edición histórica al ampliar la participación a 48 equipos, y se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026. La fase de grupos contará con un formato de 12 grupos de 4 selecciones cada uno, y los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a eliminación directa.

Las sedes estarán distribuidas en 16 ciudades, siendo 11 en EE. UU., 3 en México y 2 en Canadá.

Próximos partidos de Uzbekistán y Colombia

Uzbekistan: Grupo K - Fecha 2: vs Portugal: 23 de junio - 14:00, hora Argentina.

Colombia: Grupo K - Fecha 2: vs RD Congo: 23 de junio - 23:00, hora Argentina.

Además, las selecciones tendrán dos oportunidades más: para Uzbekistán será contra RD Congo el 27 de junio, mientras que Colombia se medirá ante Portugal el mismo día.

Horarios según país