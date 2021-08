Llegan los u$s 4350 millones en DEG del FMI: fuerte lobby para redistribuir fondos de países ricos

El próximo lunes 23 el Fondo Monetario Internacional comenzará a asignar los derechos especiales de giro (DEG) que permitirán reforzar las reservas. Por la cuota del 0,67% de participación Argentina en el FMI, se recibirán u$s 4.355 millones.

"Estos fondos pueden conservarse como reservas internacionales o utilizarse para cambiar su composición, convirtiéndolos a monedas de libre uso", remarcaron desde el Ministerio de Economía, donde ya se saldó la interna sobre la aplicación que tendrán: la prioridad será cubrir los vencimientos con el propio FMI este año, por más de u$s 3.600 millones de capital más intereses.



Tras el aval de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los DEG podrán cubrir los dos pagos fuertes de capital por delante, siempre que no se llegue antes a un nuevo programa con el FMI. Los vencimientos son el 22 de septiembre y 22 de diciembre, por u$s 1800 millones cada uno, a lo que se suman dos pagos más de intereses.



Los DEG se depositarán como reservas en el Banco Central. "Se pueden mantener como Reservas, se pueden cambiar por otras monedas para hacer pagos, se pueden usar para cancelar deudas , integrar la cuota en el FMI, realizar aportes a Fondos que los prestan a terceros países o prestarlo bilateralmente a otros países", detalló el director del Banco Central, Jorge Carrera, sobre las alternativas.



De los u$s 650.000 millones que se repartirán, más de u$s 400.000 millones irán a países ricos que no los necesitan. La Argentina reclama que los DEG de países que no los utilicen sean redistribuidos entre los países vulnerables y de ingresos medios. El Fondo tiene previsto retomar ese debate a partir de la próxima semana. La próxima reunión de ministros de economía y presidentes de bancos centrales del G20 tendrá lugar en octubre de 2021.

Hoy el criterio de distribución de los DEG responde a la cuota de participación de los países en el FMI y no a su necesidad. Para Guzmán, esto deriva en que reciben más liquidez los países que menos lo requieren . Esto no contribuye a reducir desigualdades sino que profundiza las asimetrías entre los países, según el análisis oficial.

EL LOBBY POR EL REPARTO DE DEG

Un informe de la ONG Latindadd remarca que la asignación de DEG "es una noticia agridulce". Por una parte, " es el reconocimiento de la gravedad de la crisis y la necesidad de que se tenga un plan unificado en la agenda internacional", plantean los activistas por bajar la deuda de los países en desarrollo.

"Por otro lado deja el sinsabor de ser insuficiente, a destiempo y con perspectivas de profundizar la desigualdad si no se toman otros correctivos. Por ejemplo, 2/3 de los recursos se orientarán a países que no los necesitan, por lo que deben reasignarse", remarca, en línea con el planteo de Guzmán en el G20, donde se analiza la idea de crear un "Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad" con esas reasignaciones.

También desde la ONG interreligiosa Jubilee USA, su director ejecutivo Eric LeCompte, un activo defensor de la Argentina durante el litigio con holdouts y fondos buitre, consideró que los países ricos deberían donar sus DEG a países en desarrollo de forma directa o a través de iniciativas del FMI y los bancos de desarrollo. Esa donación debería ser "rápida" para asistir a los países en desarrollo "que luchan contra la crisis económica y de salud" .



que son los derechos especiales de giro

Los DEG son activos de reserva internacional creados por el FMI en 1969. No son una moneda pero funcionan como tal y su cotización se determina en base a una canasta de monedas. En esa canasta participan el dólar estadounidense, el euro, el renminbi chino, el yen y la libra esterlina.

