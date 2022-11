Alberto Fernández sufrió mareos y un bajón de presión en medio de la cumbre del G-20

"En el día de la fecha el Señor Presidente de la Nación Argentina, Dr. Alberto Ángel Fernández padeció un episodio de hipotensión y mareos. Por tal motivo se decidió realizar los estudios de diagnóstico de rigor a fin de preservar su salud y evitar complicaciones", afirma el comunicado de Presidencia.

"Este equipo mantendrá informada a la opinión pública de la evolución médica del Señor Presidente de la Nación", concluye. El texto lo firma el médico de la unidad presidencial Federico Saavedra.

Fernández se disponía a dar uno de los discursos de apertura, en la primera sesión plenaria de la cumbre. El tema del inicio del encuentro refería a la seguridad alimentaria y energética. Ahí Alberto Fernández se disponía a dar su discurso central, en el que iba a cuestionar a Vladimir Putin. En su lugar, habló el Canciller Santiago Cafiero.

La novedad del speech que iba a dar el Presidente y finalmente enunció Cafiero fue la dura crítica contra Putin. "Parece increíble que, cuando todavía no superamos la conmoción causada por una pandemia, Rusia desate una invasión militar sobre Ucrania poniendo en crisis la paz mundial", aseguró finalmente el Canciller.

En la isla de Bali el calor y la humedad se hacen sentir. Pasado el mediodía en esta ciudad de Indonesia la temperatura supera los 30 grados. El Presidente se encuentra a dieta, incluso los casi 10 kilos que bajó en los últimos meses fue tema de conversación entre los integrantes de la comitiva que arribaron a París y luego a Bali.

Hace una semana, en una entrevista radial el mandatario dijo que desde hace un mes se armó su propio régimen, al que denominó como "la dieta de Alberto". En tono algo jocoso, el Presidente comentó: "Estoy contento porque he bajado muchos kilos. La dieta de Alberto funciona".

Consultado en radio Futurock sobre su rutina diaria y lo que come, Alberto Fernández confesó: "Hace más o menos un mes me puse un chip en la cabeza que dice "bajá de peso" y me puse a hacer una dieta que inventé yo: la dieta de Alberto. Y me va bastante bien", dijo el Presidente.

Ahora, en la comitiva presidencial hay mucho hermetismo. Lo único que confirmaron es que, por estas horas, en la madrugada de la Argentina, se le están haciendo chequeos en una clínica de la isla de Bali.