¿Renunció Alberto Fernández al PJ? Qué se sabe hasta ahora

Luego de que se difundieran las fotos de Fabiola Yañez golpeada, circuló el ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, habría renunciado a la presidencia del Partido Justicialista (PJ) cargo que ostentaba desde mediados de 2021.

En la tarde de este viernes, se difundió por canales informales una carta de renuncia de Alberto como máxima autoridad del PJ nacional, concretando la salida del ex mandatario de un puesto que en la práctica ya no ejercía.

Sucede que en marzo de este año presentó un pedido de licencia a la presidencia del Partido Justicialista a nivel nacional, en medio de los fuertes cuestionamientos internos de todas las líneas del peronismo a su Gobierno, que culminó entregándole el poder al libertario Javier Milei.



La noticia se conoció minutos antes del allanamiento al departamento de Alberto Fernández en Puerto Madero, en el que la Justicia pediría su teléfono celular para luego peritarlo, tras conocerse los chats en donde Fabiola Yáñez mostraba signos de haber sido golpeada y acusaba al ex mandatario, que en dicha charla no negaba los hechos.

Esas conversaciones formarían parte del peritaje que se hizo sobre el celular de Ana María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, a quien Fabiola le habría confiado su situación y compartido copias de los chats con las imágenes que el país vio por primera vez en la noche del jueves.

Hasta la noche de este viernes, tres fuentes del peronismo le revelaron a El Cronista que la supuesta carta de renuncia aun no había ingresado a la sede de la calle Matheu, por lo que formalmente Alberto Fernández aun es presidente del partido, pero en uso de licencia. Ya no ejerce la conducción en términos prácticos del partido. El Cronista no pudo confirmar del entorno del ex mandatario la veracidad de la carta.

Qué dice la supuesta carta renuncia de Alberto Fernández a la presidencia del PJ

"Ante diversas manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada a cuestiones de género que son de público conocimiento y para no manchar los honores que me merece el Partido Justicialista, tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare.

De ninguna manera voy a hacer que el gobierno aproveche esta denuncia en mi contra para ocultar los terribles problemas que tiene nuestro pueblo argentino.

Convencido que nuestra organización partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón con mucho dolor eh decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista Nacional".