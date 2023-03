Alberto Fernández se mantendrá en "reposo activo" en los próximos días por la hernia de disco y los dolores lumbares que acotaron su movilidad. Pero el Presidente tiene la firme decisión de volver en lo inmediato al mismo ritmo de trabajo que venía llevando, continuará las actividades por el interior, viajará al exterior y mantendrá en vilo la idea de la reelección.

Para la Casa Rosada el problema de salud que transita el jefe de Estado no es un condicionante para llevar adelante la gestión. "El Presidente mantendrá el mismo ritmo. Un reposo activo. Nada lo frenará", dijo ayer a El Cronista un allegado a Alberto Fernández que compartió la jornada en la quinta de Olivos.

El canciller Santiago Cafiero siguió en Olivos con el Presidente la gestión oficial

Desde su reposo obligado por prescripción médica pero activo desde lo pragmático, el Presidente destacó ayer a varios medios: "el dolor por la hernia de disco se aplacó, pero por orden médica es mejor llevar la agenda a Olivos para acotar la movilidad", dijo.

También señaló que una hernia de disco que se desplaza genera un dolor muy intenso. "Ese dolor ha mermado a base de analgésicos, pero me exige acotar la actividad. Antes del viernes me someteré a un bloqueo, que es como una infiltración, en el disco herniado. No es nada grave aunque sin tratamiento adecuado te genera dolores muy intensos", destacó.

En el entorno presidencial señalaron que a Alberto Fernández lo vieron de buen ánimo en Olivos y con "muchas ganas de seguir adelante y no parar el ritmo de actividad".

De hecho, el Presidente ordenó al ministro de Economía, Sergio Massa, a avanzar con la denuncia contra todo el directorio de Edesur por malversación de fondos y Fraude. También siguió con el canciller Santiago Cafiero desde su reposo activo los entretelones del conflicto diplomático desatado con Ecuador por la fuga de embajada argentina en Quito de una ex ministra de Correa acusada de corrupción.

Por lo pronto, los viajes que el Presidente tenía previsto realizar a Lanús, Chaco y Entre Ríos esta semana los pasó para la semana entrante. También en la Casa Rosada confirmaron a El Cronista que el viaje a la cumbre Iberoamericana de jefes de Estado que se realizará el 24 y 25 de marzo en República Dominicana "sigue en pie". No hay alteración de la agenda internacional.

En medio de la espera de un "bloqueo lumbar" que se le realizará el viernes Alberto Fernández se apoya en sus incondicionales como el canciller Santiago Cafiero; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi y ahora el titular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra.

El ministro de Economía, Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández

El ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en permanente contacto con el Presidente en las últimas horas. Siguieron de cerca los datos de INDEC que fue como un sacudón para el Gobierno. Nadie esperaba un 6,6% en febrero. También Alberto Fernández intercambió con Massa datos de los movimientos de los mercados en Wall Street, el desplome del Credit Suisse y el eventual impacto en la Argentina.

Ayer, el presidente recibió en la quinta de Olivos a un grupo de empresarios, al ministro de Defensa, Jorge Taiana y a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. También presentó vía Twitter a la designada titular de la Oficina Anticorrupción, Verónica Gómez.

En lo inmediato, Alberto Fernández mantendrá una actividad reducida en Olivos. Hoy tiene en agenda recibir a Maria Soria, reelecta como intendenta de General Roca; estará junto con el ministro de Transporte Diego Giuliano para oficializar la licitación para el Canal Magdalena y con el jefe de asesores de la Presidencia, Antonio Aracre, recibirá en Olivos a un grupo de CEOs de Accenture, Unilever, Natura y Endeavor.

A más tardar la semana entrante el Presidente ya quiere volver al ritmo de siempre y mantener en vilo el proyecto reeleccionista que tanto malestar genera en las filas del kirchnerismo.