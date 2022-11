Alberto Fernández cada vez más solo: otro dirigente toma distancia y dice que "ya no habla con el Presidente"

El albertismo se reduce cada vez más en la interna del Frente de Todos (FdT) que tiene al Presidente envuelto en una disputa de poder con la vicepresidenta, Cristina Fernández, que recrudeció con la reaparición pública de esta última el viernes pasado.

Y en las últimas horas, otro referente del oficialismo tomó distancia de Alberto Fernández en este momento complicado al re

"Hace como tres o cuatro meses que no hablo con él", confesó Leandro Santoro, diputado del FdT de origen radical y un hombre cercano al actual mandatario. Antes acérrimo defensor, el dirigente remarcó en las últimas horas la distancia que existe entre él y Alberto.

"Le escribí la vez pasada y no me contestó", precisó Santoro en una entrevista con Alejandro Fantino y agregó que no sabe si Fernández se enojó con él. "Capaz tiene mil cosas, si le escribo ahora y le insisto seguro me contesta, tampoco quiero romper las pelotas", explicó.

Santoro siempre fue un hombre cercano al Presidente, lo acompañó en los momentos más tensos del mandato y también lo supo defender en varias oportunidades frente a los ataques del kirchnerismo más duro que lanzó críticas sostenidas contra el mandatario.

"Para que un Gobierno sea efectivo y eficiente en su gestión requiere que todos sus funcionarios estén alineados con el Presidente", sostuvo Santoro en marzo de este año, cuando se cerró el acuerdo con el FMI y los diputados ligados al sector más duro del partido se negaron a votarlo en el Congreso. De hecho, Máximo Kirchner se fue del bloque de Diputados.



El referente porteño también se fue hacia el génesis del Frente de Todos y aseguró que "imaginaba que Cristina iba a ser candidata y por ahí él su jefe de Gabinete, nunca se vio venir la jugada de ir de vicepresidenta de Alberto presidente".

En 2019, cuando a través de un video en Twitter Cristina confirmó la fórmula que competiría en octubre de ese año, Santoro contó que se acercó a Alberto y le dijo: "Contá conmigo para lo que necesites", pero que al conseguir la victoria lo "dejaron de llamar".

"Hay un punto donde se gana la elección y vos te das cuenta que todo lo que pasa después de que se gana la elección son posicionamientos personales de todos", criticó a las internas políticas y también reveló: "Pensé que iba a ser viceministro y no me llamaron".

Al consultarle al Presidente sobre su ausencia en el Ejecutivo, la respuesta fue: "Vos nunca me pediste nada".

Santoro fue asesor presidencial "ad honorem" en los meses posteriores a su llegada al poder, pero según relata el legislador, la relación que mantuvo con Alberto hasta cuando estaban en diferentes espacios políticos, hoy está distanciada, en uno de los momentos más difíciles de la interna para el Presidente.