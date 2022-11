Larroque habló del 2023 y cruzó a Alberto: "Le diría al Presidente que se amigue con el liderazgo de Cristina"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y dirigente de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, volvió a hablar del proyecto del Frente de Todos hacia las elecciones presidenciales del 2023 y le pidió al presidente Alberto Fernández una revalidación "de la etapa kirchnerista" mediante las políticas públicas a implementar en el marco de la actual crisis económica y social.

"Hay sectores que piensan que el problema es Cristina, que están viendo cómo la zarpan a Cristina. Pero no pudieron con Perón, no sé cómo van a poder con Cristina. Los liderazgos son procesos de construcción que no se hacen de un día para el otro. Eso a Cristina le llevó muchos años, muchas pérdidas y mucho dolor. Le recomiendo al presidente que se amigue con esa idea, no que esté enojado o que mire en qué posición está él. Si lo nombran más o menos", indicó el funcionario a El Destape Radio.

Asimismo, le pidió a Alberto Fernández que haya una mesa de discusión en el Frente de Todos para institucionalizar el debate dentro del mismo frente . "A nadie le gusta dar una discusión a cielo abierto", dijo el referente camporista acerca de las declaraciones cruzadas que hubo en los últimos días, protagonizados por el diputado nacional Maximo Kirchner y el presidente Fernández.

En una entrevista con Futurock, el mandatario citó al fundador del movimiento nacional justicialista, Juan Domingo Perón, y dijo que "cuando un compañero habla mal de otro compañero, empieza a dejar de ser peronista". El titular del PJ Bonaerense e hijo de la vicepresidenta había criticado el pasado sábado a las "ambiciones personales" del presidente Alberto Fernández, sin mencionarlo directamente, advirtiendo que "quienes se valen de construcciones colectivas no pueden iniciar una aventura personal".

Alberto Fernández en su última aparición pública junto al gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

"Me da la sensación de que no hay una preocupación central en ganar las elecciones. Lo veo más preocupado por la parte que por la armonización del conjunto", analizó Larroque sobre la forma de gestión de Alberto Fernández y dijo que es importante definir la estrategia antes de hablar de candidaturas: "Si creen que Cristina va a venir a salvarles las papas a alguien, no; para eso, no"



Además, sostuvo que "la lógica alrededor de las medidas del gobierno al inicio era alejarse de las medidas del gobierno de Cristina. Eso era hacer los correcto, era ser responsable, era ser un estadista. Nos volvieron a meter en la misma trampa. El regreso del general Perón significó revalidar la gestión que realizó como presidente, yo creo que tenemos que revalidar la etapa kirchnerista que es la recuperación del peronismo"



¿CRISTINA VA A SER CANDIDATA EN 2023?

Ante la pregunta del periodista Roberto Navarro, el ministro bonaerense retrucó diciendo que "lo que tenemos que discutir es por qué Cristina no fue candidata en 2019".

"No sé si ella va a querer o no. Sí que a donde uno va, lo que la gente te dice es '¿Cristina va a ser candidata o no?'. Es el tema de debate central porque hay una situación de incertidumbre muy grande y Cristina sin duda representa esperanza. La referencia está ahí. Yo la otra vez discutía con un compañero y me venía con que Cristina tenía el techo [electoral]... yo no sé eso. Me imagino a los compañeros cuando Perón estaba vivo, ¿qué podías buscar como alternativa a Perón? Bueno, no es una situación sencilla, habrá que trabajar ", dijo en otro segmento de la conversación.

Cristina Kirchner en el plenario de la UOM este último fin de semana.

Mientras tanto persiste la expectativa por el anuncio de otro evento en el que disertará la dos veces presidenta, esta vez en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata el próximo 17 de noviembre, por los 50 años de la vuelta de Perón a la Argentina.