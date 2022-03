Leandro Santoro, cortante con La Cámpora: "Todos los funcionarios tienen la obligación de estar alineados con el Presidente"

El diputado nacional del Frente de Todos, Leandro Santoro , tuvo el sábado una jornada a pura de declaración radial, donde desde distintas entrevistas realizó una dura autocrítica del funcionamiento de la coalición oficialista en el Congreso en medio de la tensión por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



El referente albertista de origen radical, consideró que l a carta de La Cámpora , donde el espacio justificó su voto negativo al entendimiento con el Fondo, tendría que haber salido antes , lo que demuestra que "faltó dar la discusión adentro del bloque".

FMI: por Twitter, Alberto Fernández cargó contra Máximo Kirchner



"Mientras leía la carta de La Cámpora pensaba que esta carta la tendríamos que haber tenido antes, porque lo que faltó concretamente fue dar la discusión adentro del bloque" , sostuvo el también asesor presidencial.

En declaraciones radiales, el dirigente de origen radical señaló: "Tuve la suerte de poder hablar con (su par y líder de La Cámpora) Máximo (Kirchner) porque le pedí la reunión, pero no hay cultura de diálogo adentro del bloque . Deberíamos pensar en una organización donde las distintas partes se tomen en serio el trabajo de fundamentar sus posiciones políticas antes de que se tomen las decisiones, no después".

Asimismo, rechazó los cuestionamientos camporistas contra el ministro de Economía, Martín Guzmán , a quien acusaron de desarrollar "una estrategia equivocada" de "amabilidad, secretismo, hermetismo, confusión y desinformación en las negociaciones" con el FMI.

"Está claro que el grupo de negociadores que lleva adelante las conversaciones con el Fondo no puede ir consultándole al partido, al frente, o al bloque de diputados o senadores cada cosa que hace, porque así no funciona ninguna negociación en el mundo . Hay una palabra que está ausente en todo esto que es confianza", remarcó en Radio 10.

No fue el único cuestionamiento de Santoro a La Cámpora, hubo algunos incluso más directos: "No solamente estuvo mal la decisión de no acompañar al acuerdo con el FMI, porque el motivo ameritaba que se lo acompañe, sino que además también para que un Gobierno sea efectivo y eficiente en su gestión requiere que todos sus funcionarios estén alineados con el Presidente", lanzó el asesor de Alberto Fernández, en diálogo con Radio con Vos.

El planteo de Santoro va en línea con las intensas peleas que se desarrollaron en las últimas horas dentro del Frente de Todos. La última fue pública y a través de Twitter, con dos protagonistas: Andrés "Cuervo" Larroque y Aníbal Fernández.

Interna en el Frente de Todos: el "Cuervo" Larroque críticó al Gobierno y Aníbal Fernández le respondió con todo



"Una de las cosas que más me preocuparon cuando me di cuenta de que esto iba a pasar, hace como dos meses... A varios les dije lo mismo: `Cuidemos las relaciones personales. Si me preguntan si hay posibilidades de una ruptura definitiva, diría que no, no hay posibilidad".

Pese al cortocircuito político en el oficialismo, Santoro descartó la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández pida la renuncia de todos los funcionarios de La Cámpora: "Ni se le pasa por la cabeza a Alberto esa decisión".

"Recomiendo siempre pensar en frío porque más allá de las tensiones reales, que existen, no hay ninguna posibilidad de ser protagonistas del debate político argentino si no logramos altos niveles de unidad ", añadió.



Y, de cara a 2023, profundizó: "Si llegara a darse el caso de que el Frente de Todos se rompe y va separado a las elecciones, en la elección subsiguiente nos tendríamos que volver a juntar. El campo nacional y popular se está achicando . las ideas que representamos en el mundo están a la defensiva".

Y concluyó: "En el fondo, cuando se pasan las broncas, todo vuelve y todo se puede recomponer. Pero muchas veces lo personal termina generando un ruido innecesario que hace que la sociedad se aleje de la política".