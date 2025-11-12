La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el cronograma de pagos para jubilados y pensionados en diciembre 2025.

El mes llega con tres componentes clave: el haber mensual actualizado, el bono extraordinario y el medio aguinaldo, que se calcula sobre el mejor sueldo del segundo semestre.

Este combo eleva el ingreso de quienes cobran la mínima a cerca de $ 580.000, una cifra que incluye el haber base, el bono de refuerzo y el Sueldo Anual Complementario (SAC).

¿Cuánto cobran los jubilados en diciembre?

Con el ajuste por inflación de octubre, el haber mínimo se ubica en torno a los $ 340.000. A esto se suma el bono de $ 70.000 que el Gobierno confirmó para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables. El medio aguinaldo, que representa el 50% del mejor sueldo del segundo semestre, se estima en unos $ 170.000.

Así, quienes perciben la jubilación mínima con el bono incluido recibirán aproximadamente $ 580.000 en diciembre.

¿Cuándo se paga el aguinaldo?

El pago del aguinaldo se realiza junto con los haberes mensuales. ANSES estableció un calendario escalonado según la terminación del DNI. Las fechas son las siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

El aguinaldo se paga automáticamente junto con el haber mensual, por lo que no es necesario hacer ningún trámite adicional. El bono de $70.000 también se acredita en la misma fecha, siempre que el beneficiario cumpla con los requisitos establecidos por el Gobierno.

Además, ANSES recomienda revisar la fecha de cobro en su sitio oficial o a través de la app Mi ANSES, donde también se puede consultar el recibo de haberes y otros trámites previsionales