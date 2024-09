Adorni: "Cuando se levante el cepo no habrá pesos de más para comprar dólares"

El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que "cuando llegue el levantamiento del cepo no vas a salir corriendo a comprar dólares, porque no vas a tener pesos para hacerlo, no va a haber pesos de más en la economía".

En este sentido, el portavoz agregó: "Dijimos que íbamos a corregir el tipo de cambio y lo hicimos con el crawling peg del 2% mensual, y hoy la brecha es la nada misma si le sacás el Impuesto PAIS".

Entrevistado por el economista Miguel Boggiano en su programa de streaming "Invertir en Dólares", Adorni aseguró que "cuando nos llegan las encuestas vemos que la gente sigue apoyando y bancando el proyecto porque no mentimos".

Y añadió: "E independientemente de nosotros, entre la gente hay una vuelta de página de no volver a lo anterior, a un esquema de populismo berreta que te hizo pelota durante décadas".

Manuel Adorni fue entrevistado por Miguel Boggiano en el programa de streaming "Invertir en Dólares".

Sobre la complejidad para concretar el cierre de organismos y medios públicos, el vocero de Javier Milei recordó, entre otras cosas, que "cuando asumí descubrí que el kirchnerismo nos dejó $ 12.000 millones de deuda de pauta publicitaria en los medios".

En esta misma línea, enfatizó: "El desastre que el kirchnerismo dejó en materia burocrática, en términos de tamaño del Estado y en la sobredimensión que tenía la cosa pública fue impresionante".

Con respecto a esto último, Adorni señaló que entre lo más insólito que la administración libertaria se encontró al asumir fue que "había choferes que tenían choferes, en Economía había 600 autos pero la mitad no funcionaban... El Banco Central creó 80.000 regulaciones en dos años. Desarmar eso es muy complicado".

Por estos motivos, el portavoz advirtió: "Todos somos un engranaje más de la ‘motosierra'. Nosotros no gastamos un peso de más, tenemos la menor cantidad de empleados posibles y tratamos de que esos trabajadores sean los mejores en sus puestos".