Adorni confirmó que Milei convocó a Macri a un pacto electoral, pero le dejó una advertencia al PRO

En medio de las tensiones entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, el vocero presidencial Manuel Adorni volvió a remarcar que la intención del Gobierno es llegar a un acuerdo de cara a las elecciones legislativas.

"Lo dijimos siempre: el que quiera sumarse a las ideas o a los vientos de transformación que soplan en la Argentina serán bienvenidos. Nosotros no discutimos candidaturas; no nos importa, porque estamos gobernando", sostuvo en diálogo con Radio Mitre.

Incluso, Adorni mencionó que el propio Javier Milei convocó a Mauricio Macri, quien ya abrió las puertas a una potencial unión entre ambos partidos, "para fulminar al kirchnerismo" en las elecciones de medio término. Asimismo, extendió el llamado " a todos los que quieran mejorar el país ".

Más allá de la posibilidad de que LLA y el PRO vayan juntos en las próximas elecciones, el funcionario aclaró que el presidente "no está dispuesto a que esa unión esté por encima de las ideas".

Cuáles son las diferencias entre Macri y Milei, según Adorni

Adorni fue consultado sobre cuáles son las diferencias entre el gobierno de Macri y la gestión que comanda Milei . En primer lugar, trazó una clara distinción de la actual administración.

"Milei sabe y está convencido de que lo único imposible es lo que no se intenta. El gradualismo no está dentro de nuestro vocabulario, no es parte del diccionario de Milei. Eso es una gran diferencia", comparó.

Sin embargo, con el fin de apaciguar su testimonio, el vocero presidencial consideró que se trata de "tiempos distintos", por lo que el Ejecutivo no tuvo otra alternativa. " Hoy, ante la falta de crédito y de dinero, claramente no había opción. Si hubiese habido, igual hubiésemos elegido el shock. Esa fue la diferencia más clara" , aclaró.

Adorni confirmó que el Gobierno convocó a Mauricio Macri a un acuerdo electoral

Asimismo, resaltó que "cambiaron todos los deseos de lo que queremos como país", ya que "los argentinos entendimos que esto es un camino en el que hay que cumplir etapas".

Por ese motivo, con una Argentina en plena reconstrucción, el funcionario volvió a insistir en que "la sociedad quiere que sigamos avanzando con lo que proponemos".

En ese sentido, sin hacer mención alguna, se diferenció de varios sectores de la oposición. " Los únicos que no quieren (que el Gobierno avance) son la politiquería rancia, que todavía procesa los resultados de la elección y cree que se gobierna cortando una calle . Hay un gran convencimiento de que el camino es el correcto", explicó.

Y cerró: "Seguro cometimos errores, pero el norte no se negocia. Si lo hacemos es que traicionamos al electorado".