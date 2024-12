Un estudio privado midió a Adorni en la Ciudad y apareció un tapado

Esta mañana se filtró un sondeo de la consultora Proyecciones, que midió la intención de votos para Diputados en la Ciudad de Buenos Aires. En medio de las especulaciones sobre la candidatura del vocero presidencial, Manuel Adorni, el economista libertario lidera el ranking, con 22,8%, seguido de María Eugenia Vidal, con 16%. En el tercer puesto está la sorpresa: el periodista Gustavo Sylvestre, de posiciones cercanas al kirchnerismo y con un discurso frontalmente opositor al gobierno actual, le emparda a Vidal con 16%.

%uD83D%uDEA8 AHORA | El vocero presidencial Manuel Adorni encabeza una encuesta para diputado en CABA.



%uD83D%uDC49 Lo siguen María Eugenia Vidal y el kirchnerista Gato Sylvestre.



%u2139%uFE0F Consultora Proyección pic.twitter.com/isyJ9yCimM — Nexofin (@Nexofin) December 29, 2024

Desde la consultora confirmaron a El Cronista la existencia de la encuesta pero aseguraron que se trataba de un estudio privado, que Proyecciones no difundió masivamente. Tampoco dieron más detalles del relevamiento, ni la ficha técnica o los criterios por lo cuales se decidió poner en la grilla al ex TN. De hecho, aunque alguna vez se lo midió, se desconocían hasta el momento sus aspiraciones electorales.

Gustavo Sylvestre, tercero en intención de voto en CABA

El unico dato que, hasta ahora, circuló, es el cuadro compartido en la cuenta de twitter del sitio Nexofin, que responde a la pregunta "Si las elecciones a Diputados fueran hoy y los candidatos, estos, ¿a cuál elegiría?".

Cerca del periodista explicaron a El Cronista que a Sylvestre "hace tiempo lo vienen midiendo, pero medio al voleo". Entre sus allegados advirtieron a este diario que "esa encuesta no es la única; hay algunas que no se publicaron y lo midieron igual". Y especularon: "Algunas consultoras lo empezaron a medir a partir de que apareció en un par de recorridas con Santoro, pero fue solo en clave de acompañamiento".

Qué dijo Adorni sobre su candidatura

Consultado esta mañana en Radio Rivadavia sobre la posibilidad de ser candidato, Manuel Adorni evitó confirmarlo de manera directa y aseguró estar centrado en su rol actual. "Hoy estoy muy bien donde estoy, muy contento con el equipo que logré formar. Es un equipo de comunicación que trabaja muy bien y estoy feliz con lo que hago", expresó.

A pesar de ello, Adorni dejó abierta la puerta a cualquier decisión que pudiera tomar el presidente. "Si dentro de seis meses me pide que sea candidato, lo haré. Estoy totalmente a disposición de lo que quiera el presidente", afirmó. "La agenda no es nuestra, es del Presidente, y quienes no quieran empujarla deben irse", agregó.

Sobre su visión personal respecto a una candidatura, aclaró: "No soy una persona que venga de la política, no me interesa la política y espero no serlo nunca en mi vida". Sin embargo, matizó que su rol actual le permite "ejecutar lo que tantas veces pregonó en los medios de comunicación", algo que consideró "fantástico".

Adorni también reflexionó sobre la dinámica interna de los partidos y las elecciones primarias. "Las PASO son un delirio. Si los partidos no pueden resolver sus propias ventanas, la gente no debe pagar el costo de eso", sostuvo.

Finalmente, reiteró su compromiso con las decisiones del Ejecutivo. "Si el presidente me necesita en una candidatura, en un ministerio o incluso me pide que me vaya a casa, lo haré. Mi obligación es empujar la agenda presidencial", concluyó.