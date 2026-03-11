Desde Nueva York, Manuel Adorni fue el orador encargado de cerrar el “Argentina Week”. El jefe de Gabinete sostuvo durante su alocución que Argentina se encuentra en un “camino de crecimiento” y apuntó contra quienes quisieron perjudicar el desarrollo del evento con “fake news”. “Argentina es tierra fértil para cualquier inversión que se puedan imaginar”, afirmó Adorni ante los asistentes al evento, donde repasó las oportunidades en minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales, tecnología y agroindustria. El funcionario aseguró que la inversión en sectores de alta productividad “no generará una desindustrialización, sino lo opuesto”, y prometió que el país se convertirá en “una nación capaz de integrar verticalmente sus cadenas de valor de acuerdo a los estándares y necesidades de todo el hemisferio”. En materia fiscal, Adorni destacó que, “por primera vez, una administración central les dice a las provincias que tendrán responsabilidad total de las inversiones que se hagan o dejen de hacerse en sus jurisdicciones”, bajo el principio de competencia fiscal. Para graficar la magnitud del proceso, el jefe de Gabinete comparó la expansión económica prevista con la colonización del oeste norteamericano: “Una expansión parecida a la que sucedió en Estados Unidos hace más de 100 años y generó la consolidación del estado de California”, definiendo el momento como “una nueva fiebre del oro en la Argentina”. Adorni también convocó a los empresarios a comprometerse más allá de lo económico: “No se escondan. Ayúdennos a dar la batalla cultural que ya ha avanzado tantos casilleros en el debate público”. El cierre estuvo marcado por referencias a las críticas que rodearon al evento. “Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas por inteligencia artificial, pero no nos van a correr”, respondió el funcionario, antes de concluir: “Este evento no es un punto de llegada, es tan solo el comienzo”.