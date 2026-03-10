En su gira triunfal por Estados Unidos, el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, se sacaron una foto con algunos de los mandatarios nacionales que viajaron a la Argentina Week. Sin embargo, otros gobernadores que también estuvieron allí no aparecen en la postal oficial Milei inauguró la Argentina Week en Nueva York e hizo una enérgica defensa de la “moral” como política de Estado. “Hay restricciones morales porque cuando en realidad uno hace lo que es justo la economía prospera. Sin embargo, cuando uno por conseguir algún resultado de corto plazo aplica medidas que son injustas, eso tarde o temprano termina mal”, enfatizó al dar inicio esta mañana la Argentina Week 2026 en la Ciudad de Nueva York. La actividad, organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos; el JPMorgan y el Bank of America, reúne a empresarios, banqueros e inversionistas con Gobernadores y funcionarios en Manhattan. Sin embargo, la foto de Milei con los mandatarios que aceptaron su invitación tiene varios faltazos. Allí se ve solo a Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Por el contrario, en la foto no están los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Si bien se especuló los motivos de la improvisada foto que difundió Presidencia, la verdad es menos rebuscada. Lo cierto es que los cinco gobernadores se quedaron fuera del evento debido a la masividad del mismo y no lograron entrar. “Era un lío la organización, todo es menos sofisticado de lo que se cree”, aseguró una voz cercana a varios gobernadores en diálogo con este medio. Los mandatarios que quedaron del otro lado del telón no pudieron llegar al salón principal, por la fuerte presencia de seguridad. En consecuencia, debieron permanecer con el resto del público que fue a ver al Presidente argentino hablar. Los diez gobernadores que acompañaron a Milei lo hicieron desde un costado de apoyo a la gestión del Gobierno nacional, lo mismo se comprobó en las dos cámaras del Congreso. Si bien no asistieron al convite algunos de los mandatarios del peronismo que le dieron los votos para la reforma laboral, si lo hicieron el resto de los aliados. Los mandatarios que están en Nueva York tienen una consigna: “Todos juegan por los intereses de sus provincias, pero bancan”, afirmaron en diálogo con El Cronista voces calificadas. Es decir, todos están pujando por los recursos que necesita cada provincia, en su mayoría en búsqueda de inversiones extractivistas, pero apoyan al gobierno nacional. En el caso de San Juan, la agenda internacional tiene un fuerte eje en la búsqueda de inversiones para el sector minero. Antes de llegar a Estados Unidos, el gobernador sanjuanino participó de una cumbre minera en Canadá donde tuvo como prioridad atraer capitales para proyectos vinculados a la minería, el cobre y las energías no renovables. En ese marco, desde su entorno destacan que San Juan concentra actualmente el 65% de los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, llevará una agenda similar para atraer inversiones en proyectos mineros, sobre todo en uranio. Orrego destacó el clima de recuperación de confianza que se percibió durante la Semana de la Argentina en Nueva York, donde participaron once gobernadores junto a autoridades del Gobierno nacional. “Lo más importante que estamos viendo es un proceso de recuperación de confianza. Y la confianza se gana en gramos y se pierde en kilos”, concluyó, en una frase que generó aplausos entre los asistentes al encuentro. Durante los encuentros con inversores internacionales, Ignacio Torres puso en valor el potencial energético de Chubut y destacó el rol estratégico de sus recursos uraníferos. “Chubut tiene la principal reserva de uranio del país y podría ponerse en un lugar estratégico en el desarrollo energético”, afirmó el mandatario en distintas entrevistas durante su participación en el evento. En ese sentido, el gobernador remarcó que el contexto internacional abre una oportunidad para posicionar a la Argentina en sectores clave vinculados a la seguridad energética global. El principal reservorio de uranio del país se encuentra en Cerro Solo, en Chubut, con recursos estimados en más de 4.400 toneladas de uranio, considerado el mayor depósito conocido en Argentina. Los gobernadores patagónicos también buscarán posicionar sus provincias para la llegada de inversiones. Tanto Alberto Weretilneck de Río Negro como Rolando Figueroa de Neuquén confirmaron su presencia con el objetivo de promover oportunidades en distintos sectores productivos, desde energía hasta la industria de alimentos, en línea con la estrategia de atraer capital extranjero para el desarrollo regional. En el caso de Alfredo Cornejo, el viaje apunta a posicionar a Mendoza como un destino atractivo para las inversiones internacionales. Desde el gobierno provincial indicaron en diálogo con El Cronista que la intención es mostrar a la provincia no sólo por sus recursos naturales (minerales, petróleo, gas y energía) sino también como un hub logístico y financiero para el desarrollo de proyectos en la región. En ese marco, el gobierno mendocino busca consolidar a la provincia como una salida estratégica al Pacífico, de manera similar a lo que representa Buenos Aires para el Atlántico. Si bien Mendoza ya funciona en parte como un nodo de conexión con Chile, la idea es potenciar ese rol aprovechando el crecimiento de la minería y del sector energético en la región para atraer más empresas. Además, la provincia busca posicionarse como hub financiero vinculado al desarrollo minero. Entre los objetivos aparece la posibilidad de que instituciones financieras internacionales, como la Bolsa de Comercio de Toronto, instalen subsidiarias o sedes operativas en Mendoza. Con mayor infraestructura y servicios financieros especializados, el gobierno provincial considera que la provincia podría atraer un polo de empresas vinculadas a la minería y a la inversión internacional, generando un nuevo centro de negocios orientado al Pacífico. En el caso de Gustavo Sáenz, el viaje también se inscribe en la estrategia de posicionar a Salta en la agenda internacional de inversiones, especialmente en sectores como la minería, con foco en el litio, y otras actividades productivas vinculadas a los recursos naturales de la provincia. Por su parte, los correntinos buscan financiamiento para proyectos vinculados a la forestación, la producción y la energía, con el objetivo de canalizar inversiones a través de organismos como el BID, la CAF y el CFI, manteniendo el equilibrio fiscal y apuntando al financiamiento de obras públicas. Finalmente, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal tiene una agenda enfocada en mostrar oportunidades de inversión vinculadas a la minería, el desarrollo petrolero y la pesca. Aunque el presupuesto provincial lo habilita a tomar deuda, en su entorno aseguran que no es un gobernador proclive al endeudamiento.