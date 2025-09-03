Adiós licencia de conducir: esta es la edad límite para manejar a partir desde ahora





La Ley Nacional de Tránsito 24.449 recibió una modificación a través del Decreto 196/2025, lo que alteró las condiciones para tramitar o renovar la licencia de conducir en Argentina.

Con esta reforma, el Gobierno nacional impone nuevos criterios y exigencias que deben cumplir los conductores, según su edad y el tipo de vehículo. Además de los plazos de vigencia, se introducen cambios en los controles médicos y en el formato del carnet, que ahora contará con una versión digital como principal medio de acreditación.





Chau licencia de conducir: esta es la edad límite para manejar a partir de ahora (foto: archivo).

¿Cuál es la duración actual de la licencia de conducir?

La duración del carnet dependerá de la edad del titular al iniciar el trámite:

Menores de 21 años: cinco años de vigencia para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola).

cinco años de vigencia para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola). Entre 21 y 65 años: la licencia tendrá una validez de cinco años.

la licencia tendrá una validez de cinco años. De 65 a 70 años: deberán renovarla cada tres años.

deberán renovarla cada tres años. Mayores de 70 años: la renovación será anual, sin excepciones.

Estas modificaciones buscan mejorar los controles en cada etapa de la vida, con énfasis en la seguridad vial.

¿Cuál es el nuevo requisito para renovar la licencia de conducir?

Con la nueva reglamentación, todos los conductores que deseen renovar su licencia deberán presentar un certificado de aptitud psicofísica, sin importar la edad ni la categoría. Este estudio puede realizarse en centros médicos públicos o privados autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El profesional a cargo del examen es responsable de subir el resultado al sistema oficial. Si se aprueba, el trámite continúa normalmente. Si no, el conductor podría perder el derecho a circular.

Licencia digital: ¿cómo obtenerla en la app Mi Argentina?

La credencial en formato digital será la principal. Para obtenerla, los usuarios deben ingresar a la aplicación Mi Argentina, registrarse con su CUIL y validar sus datos. Una vez completado, la licencia estará disponible en el perfil, junto al DNI digital.

Este documento tiene la misma validez que la versión física, con un sistema de token diario que actualiza su autenticidad cada 24 horas. Para las categorías A, B y G, tras aprobar el examen psicofísico, la renovación se carga automáticamente en la app.

Según el Decreto 196/2025, publicado en el Boletín Oficial, "la Licencia Nacional de Conducir Digital tendrá plena validez legal en todo el territorio nacional y sustituirá al soporte físico, sin perjuicio de que el conductor pueda solicitarlo de forma opcional".

¿Cuál es el proceso para renovar el carnet, paso a paso?

El trámite se puede realizar de manera online a través de Mi Argentina:

Seleccionar la opción "renovación o ampliación de licencia".

Confirmar la información personal.

Realizar el pago de las boletas correspondientes.

Elegir los prestadores autorizados para los exámenes y cursos.

Una vez aprobado el psicofísico, la nueva licencia se actualizará en la app. Si se requiere la versión física, es necesario contactar al centro emisor.