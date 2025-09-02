Edición: Argentina
Adiós a las multas: desde esta fecha, perderán vigencia y ya no deberán pagarse

Por decisión del Gobierno, estas infracciones quedarán prescriptas para todos los conductores.

La Ley Nacional de Tránsito en Argentina introdujo una nueva reglamentación que exime a ciertos conductores de pagar multas por infracciones que ya han prescrito. 

Las infracciones de tránsito pierden validez en un plazo de dos a cinco años, según la gravedad de la falta cometida. 

Sobrepasar la velocidad permitida en un 10% o estacionar en doble fila se consideran faltas leves, mientras que manejar a contramano o pasar un semáforo en rojo son ejemplos de infracciones graves.

¿Cuándo prescriben las multas de tránsito?


En la Ciudad de Buenos Aires, todas las infracciones prescriben a los cinco años, sin importar si son leves o graves. En la provincia de Buenos Aires, las faltas leves caducan a los dos años y las graves a los cinco.

Otras provincias tienen plazos distintos. Por ejemplo:

  • Córdoba, Neuquén y Mendoza: entre 2 y 4 años, según la gravedad.
  • Chubut: desde 6 meses hasta 2 años, según el estado del proceso.
  • Catamarca y Formosa: entre 1 y 4 años.
  • Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán: 2 años para las leves, 5 para las graves.
  • Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis y La Rioja: 5 años para todas las faltas.

Estos plazos permiten que, si no se inicia un proceso o no se dicta sentencia, la multa quede sin efecto.

Cuáles son las infracciones graves o leves 


La gravedad de la falta define tanto el monto de la multa como el tiempo de prescripción:

  • Graves: conducir sin licencia, sin seguro, bajo efectos de alcohol o drogas, ignorar semáforos, circular sin patente o exceder ampliamente la velocidad.
  • Leves: estacionar en doble fila, exceder la velocidad en menos del 10%, usar bocina sin motivo o no respetar señales menores.

Cómo evitar pagar una multa: el paso a paso  

Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia, los plazos para las multas leves y graves son idénticos a los establecidos a nivel nacional.

Para eliminar una multa que haya prescripto, un conductor debe solicitar la baja ante las autoridades competentes.

Este trámite puede realizarse de manera presencial o virtual, en ambos casos ante la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) porteña.

Sanciones de tráfico en CABA: procedimiento para anular una infracción ya prescripta

  • De forma presencial: se debe solicitar un turno y acudir a la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) para gestionar la baja. Es necesario presentar la documentación requerida y realizar el trámite en persona.
  • Virtual: hay que acceder al sitio de la DGAI y consultar al bot sobre el trámite que se desea realizar. Luego, se lleva a cabo una audiencia virtual para resolver el caso.
