Aumentó la VTV y estos conductores deberán pagar $143.000 para renovar la Verificación Técnica

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que todos los automóviles, motocicletas y camiones deben hacer anualmente para certificar que se encuentran en condiciones de circular en las calles. Recientemente, se confirmó un incremento para la gestión e impactará en la provincia de Buenos Aires.

Con el nuevo aumento que se aplicará en la VTV de la provincia de Buenos Aires, la escala de valores se vio modificada y un grupo de vehículos tendrá que abonar $ 143.000 para hacer el trámite y posterior control mecánico en las plantas habilitadas.

En este sentido, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que los "vehículos de más de 2.500 kg pagarán $143.353" para realizar la Verificación Técnica Vehicular. El precio, por su parte, ya entró en vigencia y este tipo de automotores tendrá que abonar dicho importe.

Cómo quedaron los valores de la VTV en provincia de Buenos Aires

Según se informó de manera oficial, los nuevos precios para la Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires son los siguientes:

Vehículos de hasta 2.500 kg: $ 79.640

Vehículos de más de 2.500 kg: $ 143.353

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg: $ 47.784

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $ 71.676

Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $ 31.856

Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $ 47.784

Motos de más de 600 cc: $ 63.712

De cuánto es la multa por no tener la VTV al día

La Verificación Técnica Vehicular es obligatoria para todos los automotores y es un requisito fundamental que se encuentre al día, ya que tenerla vencida es motivo de contraer una infracción.

A partir del primer día que entra en vigencia la fecha de caducidad, el vehículo en cuestión se encuentra en falta y puede ser multado por no tener la VTV actualizada, pese a que se tenga turno para renovarla. Por tal motivo, se recomienda actualizarla antes de la fecha de vencimiento para evitar inconvenientes.

Esto se paga de multa por tener la VTV vencida

Por su parte, circular con la VTV vencida puede significar una multa que oscila entre $ 480.000 y $ 1.606.000, la cual se establece sobre el valor de la Unidad Fija (UF). En este sentido, la provincia de Buenos Aires marca que la infracción de este tipo es de 300 a 1000 puntos de UF.

Del mismo modo, tener la Verificación Técnica Vehicular vencida puede significar la retención del vehículo o de la licencia de conducir de la persona que condujo el vehículo en infracción, por lo cual es indispensable tenerla al día.