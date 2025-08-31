Se suspende la VTV: la lista completa de autos que quedan exentos de la Verificación Técnica Vehicular

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito indispensable para todos los conductores que deseen transitar por las autopistas, rutas y calles de Argentina. Este control tiene como objetivo garantizar el buen estado de los vehículos y minimizar el riesgo de accidentes ocasionados por fallas mecánicas.

Este trámite se tiene que realizar una vez al año y es imprescindible, además, para no contraer multas. Sin embargo, un grupo de conductores está exento de hacer la gestión.

El Gobierno dará de baja todas las licencias de conducir que no cumplan este requisito - El Cronista

Se terminó el pago de patente y todos estos autos no volverán a abonar el impuesto - El Cronista

¿Qué vehículos no necesitan hacer la VTV en CABA?

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la VTV es obligatoria para vehículos con más de tres años desde su patentación o que superen los 60.000 kilómetros .



Asimismo, quedan exentos del pago, pero no del trámite, los siguientes grupos:

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos que no superen el haber mínimo y que posean un vehículo que no pague el impuesto a la radicación.

Personas con discapacidad que tengan vehículos con o sin adaptaciones. Si se posee más de un vehículo, el beneficio aplicará solo a uno.

¿Qué vehículos deben realizar la VTV en la provincia de Buenos Aires?

Para los vehículos de la provincia de Buenos Aires (PBA), la verificación es obligatoria para todos los conductores con autos de más de dos años de antigüedad . Los autos 0 km deben realizar la verificación a partir de los 24 meses desde su inscripción.

En PBA, están exentos del pago, pero no del trámite, los siguientes grupos:

Vehículos destinados a servicios municipales.

Autos de bomberos.

Quienes posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años que cobren hasta 2 haberes previsionales mínimos.

Dos potencias militares se aliaron para controlar el Pacífico y tener una posición estratégica en la Tercera Guerra Mundial - El Cronista

Confirmado | Cambia la hora: qué día hay que ajustar los relojes - El Cronista

¿Cuánto cuesta la VTV en CABA para autos y motocicletas?

En CABA, el costo de la VTV es de:



Autos: $ 63.453,61

Motocicletas: $ 23.858,78

Por otro lado, el costo del trámite en la provincia de Buenos Aires es de:

Vehículos hasta 2500 kg: $ 79.640

Vehículos de más de 2500 kg: $ 143.353

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kg: $ 47.784

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kg: $ 71.676

Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $ 31.856

Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $ 47.784

Motos de más de 600 cc: $ 63.712

Paso a paso: cuáles son los documentos requeridos para la renovación de la VTV

Al iniciar el trámite para solicitar la actualización de la VTV es esencial presentar una serie de documentos tras reservar el turno en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires:

DNI vigente.

Licencia de conducir vigente.

Seguro del vehículo actualizado.

Constancia de pago de la solicitud del turno.

Presentar la cédula verde del automotor o moto.

Título de propiedad del auto o moto.

Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la normativa correspondiente.

Al presentarse en alguna de las dependencias habilitadas para realizar la VTV, se debe efectuar el pago, cuyo comprobante se descarga automáticamente.

Si es necesario cambiar una pieza del vehículo para su habilitación, se informará al titular y, una vez realizada la reparación, se otorgará la actualización del trámite.

VTV: inspección en centros autorizados

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) también incluye un componente ambiental, ya que se evalúa la emisión de gases contaminantes de los vehículos. Este aspecto es fundamental para contribuir a la mejora de la calidad del aire en las ciudades y cumplir con normativas ambientales.

