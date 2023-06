Acuerdo con el FMI: los puntos que reconoce el Fondo, intervención y pago anticipado

La negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para adecuar el programa con Argentina en el marco de la quinta revisión sigue en marcha mientras que el Gobierno busca asegurar desembolsos y el poder de intervención en el mercado de cambios, entre otros puntos.

Se espera que una delegación encabezada del Ministerio de Economía y el BCRA llegue a Washington la próxima semana para terminar de cerrar el acuerdo, mientras que Sergio Massa viajaría cerca del 20 de junio para firmar la revisión, según cómo avancen las negociaciones. La fecha coincide con la inauguración del gasoducto de Vaca Muerta y afinará la salida en función de ese "hito energético". En esa semana vencen unos u$s 2000 millones con el Fondo que se postergarían hasta que lleguen los desembolsos.

"Los equipos están trabajando duro", dijo la vocera del Fondo, Julie Kozack, que reconoció que el país atraviesa una situación compleja por el impacto de la sequía y que la revisión abarca medidas para fortalecer el programa y reconoce el impacto de la falta de divisas por la menor cosecha. Apunta, además, a garantizar la estabilidad fiscal y fortalecer las reservas . "Las discusiones siguen", indicó la ex vicedirectora para América latina que supervisó el caso de Argentina.

Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI

El pedido oficial fue adelantar los giros que restan hasta diciembre, lo que implica unos u$s 10.800 millones. No se descarta que pueda haber un pago en DEG anticipados de los vencimientos de junio como gesto de buena voluntad si las negociaciones progresan, aseguraron fuentes oficiales.

Kozack indicó que se esperan visitas presenciales y que la reunión puede darse en Washington DC pero evitó precisiones sobre la hoja de ruta, así como los detalles de los puntos centrales de la negociación, donde el Gobierno pide margen para intervenir en el mercado ante eventuales presiones vinculadas al proceso electoral y también una ampliación del gasto para determinadas partidas , dentro del margen fiscal del acuerdo.

Canje de deuda en pesos

El Gobierno pondrá en marcha hoy un canje de deuda en pesos por $ 9,5 billones que termina el lunes y en que espera tener una aceptación por arriba del 50%. La previsión optimista es poder llegar a un nivel del 65%.

En la consultora 1816 estiman que entre el BCRA y el FGS de la ANSeS tienen el 56% de todos los títulos elegibles en circulación, y que sumando otros entes estatales el propio sector público tiene el 70% de lo que se canjea.



Blindaje a reservas, plan contra el autoboicot y la apuesta por los gobernadores

"Los esfuerzos son bienvenidos para reducir los riesgos de roll over en la deuda interna, que no agreguen vulnerabilidades", enfatizó Kozack sobre la política que busca alargar los plazos de vencimiento más allá de las elecciones y llevarlos incluso hasta 2024. El canje vuelve a incorporar bonos duales, que el FMI resistía porque pide que no haya instrumentos indexados o atados al dólar, aunque en Economía advierten que el Fondo ya está avisado.

Sobrecargos del FMI

Uno de los puntos sobre los que reclama el Gobierno en los foros internacionales son los sobrecargos que aplica el FMI a los créditos otorgados y que para la Argentina representan u$s 1000 millones extra cada año. En ese marco, hay iniciativas para revisarlos pero Kozack reconoció que persisten las diferencias en el directorio del organismo.

"Los sobrecargos responden a los balances precautorios del FMI y como parte de la próxima revisión el board también analiza la posibilidad de cambios pero las visiones son divergentes", indicó la vocera. En ese marco, se estudia incluso la suspensión temporaria de los sobrecargos pero "para hacer cambios se necesita una mayoría de 70% de los miembros del FMI", enfatizó Kozack, lo que está lejos.