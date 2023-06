Blindaje a reservas, plan contra el autoboicot y la apuesta por los gobernadores

Las diferencias internas sobre las elecciones marcan la diaria del oficialismo y también de la principal fuerza de oposición. Con cada vez más precandidatos para presidente por el Frente de Todos, el riesgo de terminar mal parados en una eventual primaria preocupa por lo que podría ser la reacción de mercado tras un mal resultado en las PASO.

De allí el raid del equipo económico, primero por China y a partir de la próxima semana en Estados Unidos para cerrar el desembolso de fondos anticipados del FMI. La meta es asegurar poder de fuego para hacer frente, desde las reservas y reducir el impacto en la economía de la incertidumbre política.

Panorama político: el miedo a Javier Milei pone contra las cuerdas a Juntos por el Cambio y empuja la pelea K

La suma de yuanes, y de dólares o derechos especiales de giro en las próximas semanas de la mano del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a tener capacidad de intervención a medida que avance el calendario electoral. Pero la política tiene que salir a jugar y para eso, mientras afloran precandidatos a presidente en la arena pública, en el entorno del ministro de Economía Sergio Massa repiten que se necesita ordenar la política.

El escenario ideal para el oficialismo sería el de un candidato de consenso determinado por los tres accionistas del Frente de Todos -Alberto Fernández, el kirchnerismo y el massismo-, con el visto bueno de los Gobernadores y también de la Confederación General de los Trabajadores (CGT).

Esta semana habrá un primer paso importante con la reunión de gobernadores de esta semana, donde la expectativa está puesta en que salgan con un mensaje unificado a favor de la definición de un candidato puertas adentro sin recurrir a una PASO, que podría dejar una foto de debilidad para el FdT. Si la primera foto es mala, no se pueden juntar los pedazos hacia octubre, aseguran.

Esa imagen, por otra parte, puede alimentar una corrida cambiaria, que es lo que el Palacio de Hacienda intenta evitar a todo costo . Ya le avisó al FMI que intervendrá en el mercado cambiario cuando sea necesario y lo justifica con que la suba de los financieros se termina también trasladando a precios.

El Ejecutivo apunta a compensar el efecto sequía con los u$s 10.000 millones del swap con China y otro tanto del Fondo Monetario . Pero los fondos no son tan fáciles de ejecutar. Primero se deberían usar los u$s 5000 millones del acuerdo previo de libre disponibilidad del swap o mostrar una tendencia de uso relevante para acceder a los u$s 5000 millones adicionales que se acordaron en Beijing el viernes con el Banco Popular de China.

Y los DEG del FMI deben cumplir también la función de repago al organismo, más allá de que pueda haber cambios en la forma de uso.

La jugada de blindaje político

Con un candidato o candidata único, el Frente de Todos podría salir incluso fortalecido, aseguran. Massa, en tanto, viajó acompañado por Máximo Kirchner a China, y el vuelo de vuelta prometía no sólo un balance de la gira sino las conversaciones para definir la estrategia camino a agosto. En 3 semanas, por otra parte, habrá que presentar las listas cerradas para las elecciones.

La coalición tiene que mostrarse unida y definir un rumbo claro, plantean cerca de Massa, donde se propone trabajar con una idea de país, un significante, un candidato único y tres propuestas. Esa es la base que creen necesaria para ser competitivos en las elecciones mientras que una PASO sería autoboicotearse .

Inflación y suma fija

En el frente interno, esta semana también tiene previsto analizar el pedido de una suma fija, que no tiene impacto en las cuentas públicas porque debería pagarlo el sector privado, mientras que si se piensa en compensar la pérdida de ingresos del sector informal, demandará un mayor nivel de gasto, algo que también está en la mesa de discusión con el FMI.

Randazzo confirmó que junto a Juan Schiaretti buscan un "frente de frentes" con Juntos por el Cambio

La inflación de mayo se conocerá la próxima semana y las consultoras aventuran un 9% mientras que en el Gobierno esperan que sea menor, por el efecto de la intervención. Los pronósticos de recesión, en tanto, siguen vigentes pero en el Ejecutivo creen que hay un componente que hizo que el primer trimestre no se caiga y que seguirá sosteniendo la actividad: Vaca Muerta. La pregunta es si alcanzará para compensar las estimaciones que llevan hasta una caída del 2,7% según el consensus de Latinfocus.