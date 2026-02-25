Javier Milei subirá al atril del Congreso de la Nación el próximo domingo 1° de marzo a las 21 horas para dar inicio formal a las Sesiones Ordinarias del año en curso. El horario y la fecha fueron establecidos oficialmente mediante el Decreto 107/2026, firmado por el propio Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y publicado este miércoles en el Boletín Oficial La norma, dictada en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, dispone en su artículo primero que se señalan las 21 horas del día 1° de marzo próximo para la apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación correspondientes al año en curso. En el caso de Milei, será la tercera apertura de sesiones que haga en horario nocturno, a contramano de sus antecesores desde el retorno a la democracia que siempre lo hicieron de día. Otro detalle que el Presidente dejó de lado fue el dar su discurso sentado al lado de las autoridades parlamentarias. Hasta ahora siempre lo hizo parado con un atril, al estio estadounidense. Milei llega al Congreso luego de un período de sesiones extraordinarias que definirá en gran medida el tono del discurso que pronuncie. El oficialismo se trazó objetivos concretos para esas jornadas previas: el avance en la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral, dos banderas que, de concretarse, nutrirán el mensaje presidencial con logros frescos. Su discurso ya se encuentra en proceso de elaboración. La Casa Rosada solicitó a los distintos ministerios que remitan los principales ejes de gestión y las proyecciones para 2026, insumos que serán centralizados por la Jefatura de Gabinete —conducida por Adorni, el mismo funcionario que refrendó el decreto— para luego pasar por un proceso de depuración antes de llegar al atril. Carteras como Interior, Salud, Capital Humano y Seguridad trabajan contrarreloj en estadísticas y medidas de gestión que el presidente incorporará a su alocución ante la Asamblea Legislativa. Ante el Parlamento, Milei hablará con la primera aprobación del Presupuesto 2026 ya en su haber, un hito que el oficialismo considera la primera victoria del período. A esa conquista parlamentaria podrían sumarse los resultados de las votaciones previstas para esta semana. El bloque propio del Gobierno, que reúne 95 diputados y 21 senadores, se apoya además en una red de aliados que incluye a gobernadores como Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Hugo Passalacqua, así como a los bloques del PRO y sectores de la Unión Cívica Radical. Esta coalición le permitió al oficialismo aprobar todas las leyes que impulsó, compensando la distancia que aún lo separa de una mayoría automática.