La oposición ultima detalles para modificar la Ley de Alquileres en Diputados

La Cámara de Diputados intentará sesionar el próximo miércoles con la Ley de Alquileres como único tema. El objetivo de máxima de Juntos por el Cambio es derogar la ley que se puso en marcha en 2020, tras su sanción en el Senado. Por ahora, el plan tiene final abierto.

En la última sesión que celebró la Cámara baja, los bloques de la oposición convocaron a una sesión para 10 días después de las PASO. Tras los resultados del domingo, que dejaron en shock al oficialismo y a buena parte de la oposición, por el desempeño inesperado que tuvo La Libertad Avanza, los jefes de bloque opositores comenzaron a delinear la estrategia de cara a la sesión del miércoles 23.

Este miércoles por la mañana, vía zoom, se reunieron los jefes de las bancadas de Juntos por el Cambio, con Agustín Domingo, de Provincias Unidas, y Carlos Gutiérrez, del Interbloque Federal.

Lo primero que se decidió fue sostener la convocatoria pautada en el recinto durante la última sesión tras el pedido (sin suerte) de Hernán Lombardi -jefe de campaña de Patricia Bullrich- de tratar entonces la derogación de la ley. Ante la negativa del Frente de Todos y la Izquierda de habilitar ese debate, el jefe de la bancada radical, Mario Negri, propuso hacer la convocatoria para el miércoles a las 12. La propuesta sumó la adhesión de casi todos los bloques, salvo el oficialismo y la Izquierda.

Tras acordar seguir con la sesión en marcha, los participantes de la reunión acordaron resolver, con sus propios diputados, los pasos a seguir. Mañana jueves, a las 10, se retomarán las conversaciones entre los jefes de JxC, y los referentes de Provincias Unidas y el Interbloque Federal.

El primer escollo que deberá sortear la oposición es reunir el quórum de 129. Por lo pronto, JxC son 116, más José Luis Espert. Si el resto de las bancadas que participaron de la reunión tuvieran asistencia perfecta, sumarían 129. A esto habría que sumarle la presencia de los tres libertarios, que también se sumaron al pedido de sesión.

Mario Negri propuso la convocatoria a la sesión.

Si se sortea ese obstáculo, la oposición apunta a rechazar el dictamen del Frente de Todos, que sostiene el grueso de la ley actual, que establece un plazo mínimo de tres años para esos contratos; la actualización del monto en forma anual según una fórmula que resulta de la combinación entre el índice de inflación y el de salarios (Ripte). A la ley original, el oficialismo le añade una serie de incentivos fiscales para monotributistas propietarios, así como también un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler, entre otros puntos.

"La idea es no sólo tener 129 sino que esos 129 rechacen el dictamen de mayoría que es del kirchnerismo", dijeron desde Juntos por el Cambio.

Luego, Juntos por el Cambio deberá dirimir sus diferencias internas. En primer lugar, analizan hacer caer el dictamen de minoría que firmaron en tándem con Provincias Unidas y el Interbloque Federal, que prevé un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes basado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de esos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses a un año.

El punto de la discordia es el tiempo de actualización del precio de los alquileres. Para buena parte de los diputados, tres meses "es muy poco" tiempo. Pero algunos integrantes del PRO sostienen que el piso debe quedar en tres meses.

¿Se deroga la Ley de Alquileres?

Lo cierto es que de no conseguir las adhesiones para avanzar con este proyecto, Juntos por el Cambio pedirá tratar aquellos proyectos que plantean, lisa y llanamente, la derogación de la ley. Pero como estos textos no tienen dictamen, se requerirá de la votación de dos tercios de los diputados. Es un hecho que -de llegar a esta instancia- la coalición opositora no reunirá los votos suficientes. La Izquierda y el Frente de Todos rechazan de plano esta propuesta.

Si la jugada, que vienen impulsada por Lombardi y Karina Banfi (UCR) sale acorde a sus planes, la derogación de la ley de alquileres pasaría al Senado y Patricia Bullrich, candidata a Presidenta, se anotaría un poroto. Es que es de las candidatas que viene promoviendo esa postura.