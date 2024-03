Caputo en la AmCham: hasta cuándo habrá cepo al dólar y qué va a pasar con la dolarización

El ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, analizó este martes el panorama económico del país y desestimó salir del cepo inmediatamente.

"Entiendo la ansiedad, pero nosotros no vamos a correr riesgos innecesarios. Vamos a hacer las cosas cuando tengamos certezas de que van a salir bien", señaló el ministro sobre la posible salida del cepo cambiario a corto plazo.

"Algunos creen que ya se podría salir del cepo, puede ser, pero no estamos para correr riesgos en un momento como este. Solo lo vamos a hacer cuando estemos seguros de que están las condiciones dadas. No ponemos en nuestro modelo la variable ansiedad", agregó durante su participación en el Amcham Summit 2024 que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina.

Dolarización y competencia de monedas

El ministro se refirió también a la posible dolarización de la que Javier Milei hizo una bandera durante la campaña electoral.

"El objetivo es llegar a una competencia de monedas, tratar de bajar la inflación más al nivel de shock. No somos proclives a pensar en un escenario monetario gradual a la Perú. Tenemos que bajar más de shock la inflación y el esquema de competencia de monedas apunta a eso", indicó al respecto.

"Estamos en plena recomposición del balance del Central y necesitamos más plata, por eso no podemos implementarlo ahora. Con el FMI seguimos hablando, el Fondo está abierto a un nuevo programa y si dentro de ese programa existiera o fuera razonable dar algo más de plata, están abiertos también. Estamos empezando a hablar de esto, es prematuro, pero ese es el escenario. No tengo fechas pero sabemos que va a funcionar", analizó.

Ley Bases y crítica a los gobernadores: "Tienen su sesgo político y hay que luchar contra eso"

Además, el ministro hizo un análisis de su gestión, destacó los "buenos resultados" obtenidos por el gobierno y habló de la negociación con los gobernadores por la aprobación de la Ley Bases.

"Los primeros tres meses de gestión creo que han sorprendido a la gran mayoría por los resultados positivos. Todo el mundo esperaba un escenario más disruptivo, esperaban hiperinflación, un dólar de hasta 8 mil pesos. Muy poca gente creía que el presidente hablaba en serio cuando decía que iba a ir a déficit cero", apuntó.

"Nadie creía que podíamos llegar hasta acá sin la ley y en el primer mes. Ha sido una sorpresa muy positiva, teniendo en cuenta que duplicamos la Tarjeta Alimentar y duplicamos el AUH, Más allá de que algunos nos quieran quitar mérito al ajuste, pasar del déficit que heredamos al equilibrio fiscal ha sido un éxito", concluyó.

Sobre los gobernadores que se muestran reticentes a dar luz verde para la aprobación de la Ley Bases, señaló: "Me parece súper importante que pase la ley. Algunos gobernadores lo empezaron a entender, otros no tanto. Todos tienen su sesgo político y hay que luchar un poco contra eso, porque hay que entender que del otro lado están haciendo política. No crean que del otro lado se mueren de ganas de que las cosas salgan bien".

En contrapartida, Caputo resaltó la actitud de aquellos jefes provinciales que ya dieron el visto bueno para avanzar hasta el Pacto de Mayo.

"La mayoría sí entiende la importancia de todo esto, incluso para ellos mismos. Les demostramos que no los estábamos amenazando ni mucho menos. Esto va a impactar a Nación, a provincias, a todos. Trato de ser optimista, creo que el hecho de haber mostrado que pase lo que pase vamos a ir a equilibrio fiscal, ha equiparado el nivel de negociación", resumió.