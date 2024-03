El Gobierno descarta prorrogar el Impuesto PAIS: "Cuando levantemos el cepo, dejará de ser necesario"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, descartó este sábado la posible prórroga del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (coloquialmente conocido como "Impuesto PAIS"), al asegurar que "una vez que levantemos el cepo, ya no será necesario".

Ante el planteo de varios gobernadores de coparticipar más impuestos, el funcionario dijo que la postura del Gobierno nacional es no tratar el tema y le puso fecha de vencimiento al tributo que grava ciertas operaciones en moneda extranjera y cuya aplicación se estableció durante cinco periodos fiscales a partir de diciembre de 2019.

"El tema del Impuesto PAIS no se trató en la reunión con las provincias porque no estamos dispuestos a coparticiparlo. Además, esta cerca de terminar en poco tiempo y no vamos a plantear ninguna prórroga, porque cuando se determine el final del cepo cambiario se va a acabar también la necesidad del impuesto", aseveró Francos durante una entrevista radial.

"Entiendo los reclamos de los gobernadores y que todos quieran mas recursos, pero hay que comprender que el estado tiene que ajustar gastos. No es cuestión de generar impuestos, al contrario, hay que bajarlos. Hacia el futuro no hemos planteado la coparticipación de ningún otro impuesto", agregó en diálogo con Radio Mitre.



Sin embargó, Francos dejó abierta la puerta para tratar modificaciones a la ley de coparticipación. "Sí está previsto y forma parte del Pacto de Mayo tratar un nuevo sistema fiscal con la posibilidad de discutir la ley de coparticipación", indicó.

En relación con el pacto impulsado por el presidente Javier Milei, el ministro dijo que la convocatoria "no corre riesgo", pese a las marcadas diferencias con algunas provincias.

"No corre riesgo el pacto, tiene su propia impronta, los puntos que contienen son importantes para entender y llevar adelante el amplio sentido de lo que el presidente plantea como libertad económica. También plantea una reforma política, que es algo que los argentinos demandan después de 40 años de democracia, donde hemos aprendido donde están las fallas", concluyó.

Ganancias y el rechazo de los gobernadores patagónicos

Al referirse a la intención del Gobierno de restablecer la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, Francos admitió que los gobernadores patagónicos rechazan contundentemente la iniciativa.

"Los gobernadores del sur no están de acuerdo porque impacta mucho en los sueldos, pero es el impuesto mas progresivo que hay, existe en todas partes del mundo, de hecho cuando el gobierno anterior lo quitó hubo cuestionamientos de algunos organismos internacionales", recalcó.

Sobre el futuro del proyecto, el ministro señaló: "hay que verlo, lo vamos a promover pero tiene que contar con la mayoría parlamentaria. Si no conseguimos los acuerdos, no se podrá. Hay gobernadores que están muy interesados en el tema porque incrementaría el flujo de recursos coparticipables".