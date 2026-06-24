El esperado duelo entre Panamá e Inglaterra se llevará a cabo el sábado 27 de junio, comenzando a las 18:00 (hora Argentina) en el estadio Nueva York. Este partido, correspondiente a la jornada 3 del grupo L, es fundamental para determinar los equipos que continuarán en el torneo, ya que se define el destino de cada selección en la fase de grupos.

La ruta hacia los dieciseisavos

A medida que la fase de grupos se acerca a su final, las selecciones tienen en juego importantes oportunidades. El equipo que finalice en primera posición en este grupo L se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I o J. Por su parte, el segundo de la zona se cruzará con el segundo del Grupo A, mientras que el camino del mejor tercero dependerá de su posicionamiento en la tabla.

Horarios del partido según país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas