En la jornada final del Grupo L, que se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio a las 18:00 horas (hora Argentina), Croacia y Ghana se enfrentarán en un partido crucial que definirá quiénes continúan con vida en la competición mundialista.

Con la fase de grupos llegando a su fin, tanto los croatas como los ghaneses están en busca de los puntos que les permitan asegurar su lugar en los dieciseisavos de final. La clasificación está en juego y este choque promete ser emocionante, ya que las posiciones finales de los equipos se decidirán en esta última fecha.

El camino hacia los dieciseisavos de final

Una vez concluida la fase de grupos, el equipo que logre terminar en la primera posición del grupo se medirá al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I, o J. Por su parte, quien termine segundo se enfrentará al segundo del Grupo A. Lo que será el rival del combinado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación final en la tabla de clasificados.

Horario Croacia y Ghana, según país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

Ambos equipos, Croacia y Ghana, han mostrado un gran rendimiento en sus partidos anteriores y se espera un desafío formidable en el campo de juego. La afición espera ansiosa este encuentro que podría cambiar el rumbo de sus respectivas selecciones en el torneo.