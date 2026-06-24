En esta noticia La reactivación de Frigorífico HV

Después de varios meses de inactividad y en medio de una crisis que derivó en despidos, suspensiones y procesos de reestructuración, dos frigoríficos vuelven a poner en marcha sus plantas y profundizar sus operaciones.

Se trata de Frigorífico General Pico, la empresa de la familia Lowenstein vinculada al origen de la marca Paty, y Frigorífico HV, que avanzan con la reanudación de sus operaciones.

La firma manejada por Ernesto ‘Tito’ (padre) y Alan Lowenstein (hijo) mantenía sus actividades paralizadas desde fines del año pasado cuando suspendió a 450 trabajadores en su planta de Trenel, La Pampa. La decisión se tomó tras la crítica situación financiera que atraviesa la empresa y que la llevó a solicitar, en marzo, la apertura de su concurso preventivo.

Ahora, a pesar del rojo financiero, la empresa reactivó sus operaciones este mes y se encuentra faenando alrededor de 400 cabezas diarias con el objetivo de ir aumentando la cifra gradualmente. Actualmente, toda su producción se concentra en la planta de Trenel (también cuenta con una instalación en General Pico, actualmente inactiva).

Antes de solicitar la apertura del concurso preventivo, y para sostener su operación, la compañía estaba en negociaciones con un grupo europeo, que finalmente no prosperaron. En ese sentido, acusó a un “determinado grupo financiero”, accionista y acreedor de la empresa, de haber obstaculizado de manera reiterada “las distintas alternativas presentadas por la empresa para asegurar la continuidad de la operación”.

Jorge Royan

Según la Central de Deudores del BCRA, la empresa acumula un pasivo de $ 15.845 millones en cheques rechazados y una deuda bancaria que asciende a $ 25.186,6 millones y deja a la empresa en una situación financiera 4, es decir, “con alto riesgo de insolvencia”.

La reactivación de Frigorífico HV

Por su parte, el Frigorífico HV S.A. se encuentra en concurso preventivo desde 2025, en el marco de un proceso judicial que derivó en la reestructuración de su operatoria y en la paralización de sus actividades industriales durante el último tramo de ese año y comienzos de 2026.

Foto: Gobierno de Argentina.

La compañía cuenta con dos establecimientos productivos: la planta de Lomas del Mirador, en la provincia de Buenos Aires, y la planta de Bernasconi, en La Pampa.

Esta última, propiedad de HV, fue otorgada a la firma Metatech S.A., de capitales chinos, para operar la planta bajo un contrato de locación y así obtener fondos frescos para hacer frente al pasivo del frigorífico. La firma se comenzó a hacer cargo del establecimiento en febrero de este año y fue habilitada por la provincia de La Pampa (se oficializó el pasado 21 de abril a través de la Disposición Nº 435).

Sin embargo, la puesta en marcha estuvo acompañada por un conflicto laboral en torno a la situación del personal de HV, con reclamos por salarios adeudados, antigüedad y condiciones de desvinculación. Actualmente, la planta opera en una fase de reactivación gradual, sin consolidación plena de su nivel de actividad, pero que se proyecta que se estabilice en el próximo mes.

En lo que respecta a la planta de Lomas del Mirador, la actividad quedó en manos de la concursada y sus operaciones estuvieron interrumpidas desde septiembre de 2025 hasta abril de este año. Ahora, la firma presentó un plan de inversión y reactivación de sus operaciones.

El frigorífico destinará u$s 500.000 (derivados del alquiler de Bernasconi) para incorporar progresivamente “una operatoria propia de compra de hacienda, faena, procesamiento, exportación y comercialización de carne bovina y subproductos” . Hasta este entonces, la planta funciona en condiciones mínimas y presta servicios a terceros vinculados a la actividad frigorífica y exportadora .

Según detalló la empresa, hacia mediados de abril, comenzaron las primeras producciones y servicios para Huapei Agricultural Development Group Co. Ltd., lo que permitió sostener parcialmente su actividad, revertir el estado de absoluta paralización de la planta y sostener gastos básicos de mantenimiento.