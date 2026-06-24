<p>El esperado encuentro entre RD Congo y Uzbekistán tendrá lugar el sábado 27 de junio, comenzando a las 20:30 (hora Argentina), en el estadio Atlanta. Este partido corresponderá a la tercera jornada del grupo K del Mundial.</p><p>Con la fase de grupos llegando a su fin, este choque se convierte en una batalla vital que determinará qué equipos avanzan a los dieciseisavos de final. En una jornada en la que se definirán las posiciones finales, ambos conjuntos saben que cualquier error podría costarles la oportunidad de continuar en el torneo.</p><h5>Perspectivas de clasificación</h5><p>Los equipos que se clasifiquen de esta fase tendrán diversas trayectorias en los dieciseisavos. El que consiga el primer lugar se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I y J, mientras que el segundo lugar tendrá como rival a quien termine segundo en el Grupo A. Aquellos que logren avanzar como mejor tercero dependerán de su posición final en la tabla de terceros.</p><h5 style=‘margin-top: 20px’>Horarios del partido según país</h5>Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas.