Este jueves, a las 21:00 (hora Argentina), Cabo Verde y Arabia Saudita se verán las caras en el estadio Houston. Este encuentro corresponde a la tercera jornada del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Grupo H se mantiene abierto, con todos los equipos aún en la contienda por la clasificación. La última jornada será determinante para decidir quiénes avanzan a la siguiente fase.

Cabo Verde, con dos puntos en su haber, tiene la esperanza de alcanzar los dieciseisavos de final. Su actuación en el torneo ha sido destacada, logrando un empate sin goles en su debut ante España y un emocionante 2-2 contra Uruguay. Ahora, busca conseguir una victoria que los catapulte como una de las sorpresas del torneo.

Por su parte, Arabia Saudita ha sumado solo un punto en sus dos primeros partidos. Tras un empate 1-1 contra Uruguay, sufrieron una contundente derrota por 4-0 frente a España. Necesitan una victoria para mantener vivas sus aspiraciones y dependerán de los resultados de los otros partidos en el grupo.

François Letexier será el encargado de impartir justicia en este encuentro crucial.

Perspectivas de clasificación

El equipo que termine primero en el grupo se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I y J. El segundo del Grupo H se medirá con el segundo del Grupo A, mientras que el rival del mejor tercero dependerá de su posición en la tabla final.

Horarios del partido según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas