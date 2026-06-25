<p>El próximo sábado 27 de junio a las 23:00 (hora local de Argentina) se llevará a cabo el encuentro entre Argentina y Jordania en el estadio Dallas, correspondiente a la tercera fecha del grupo J del Mundial.</p><p>Argentina, ya clasificada y líder indiscutido del Grupo C, se presentará en este partido sin presión, después de haber conseguido dos victorias contundentes: un 3-0 sobre Argelia y un 2-0 ante Austria. Con un total de seis puntos y manteniendo su arco en cero, la selección argentina ha evidenciado su potencial como favorita al título, impulsada por el incesante juego de Lionel Messi, quien sigue escribiendo su historia como máximo goleador de los Mundiales.</p><p>Por otro lado, Jordania llega a este cotejo con la moral por los suelos, ya que no ha sumado puntos y ha sido eliminada tras perder sus primeros dos encuentros, primero frente a Austria (3-1) y luego contra Argelia (2-1). A pesar de su situación, el equipo asiático intentará dejar una mejor impresión y despedirse del torneo de forma digna ante el sólido rival que tiene enfrente.</p><p>El árbitro encargado de dirigir este encuentro será István Kovács.</p><h5>El camino hacia los octavos de final</h5><p>Una vez finalizada la fase de grupos, el primer clasificado del grupo J se enfrentará al tercero de los grupos E, F, G, I, J, mientras que el segundo luchará contra el segundo clasificado del Grupo A. El rival del seleccionado que acceda como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla y de la distribución de los equipos clasificados.</p><h5 style=‘margin-top: 20px;’>Horarios del partido según país</h5>Argentina: 23:00 horasColombia y Perú: 21:00 horasHonduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horasVenezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas