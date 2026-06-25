A las 21:00 horas (hora Argentina), Uruguay y España se verán las caras en el estadio Guadalajara, en el marco de la tercera jornada del grupo H del Mundial.

La situación en el Grupo H es incierta. Con una jornada restante, todos los equipos tienen posibilidades de avanzar a la siguiente etapa, lo que augura un emocionante final lleno de tensión y competividad.

España encabeza la tabla con cuatro puntos, luego de un comienzo en el que empató sin goles contra Cabo Verde y posteriormente mostró su fortaleza al vencer 4-0 a Arabia Saudita. El equipo dirigido por Luis De La Fuente requiere un buen resultado para asegurar la cima del grupo y mantener su racha invicta en el torneo.

Por otro lado, Uruguay llega a este encuentro con una cosecha de dos puntos, tras empatar 1-1 contra Arabia Saudita y 2-2 ante Cabo Verde. Los comandados por Marcelo Bielsa tienen la presión de obtener una victoria para no poner en riesgo su clasificación y aún tienen opciones de terminar en la primera posición si logran una victoria en este decisivo partido.

Ismail Elfath será el árbitro encargado de dirigir el encuentro.

Camino hacia los dieciseisavos de final

Al finalizar la fase de grupos, el primer clasificado se enfrentará al tercer lugar de los grupos E, F, G, I y J, mientras que el segundo se medirá al segundo del Grupo A. El rival del equipo que avance como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla y de los demás clasificados.

Horarios de Uruguay y España por país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas