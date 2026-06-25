Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 25 de junio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.426,31 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad del Dólar en la última semana fue del 3.22%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.27%.

En las últimas tres sesiones, el dólar cayó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días predominó una tendencia bajista, con solo tres repuntes intermedios, ningún día estable y un cierre con tres caídas consecutivas.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos días. Este comportamiento sugiere que podría haber factores influyentes en el mercado que estén causando una disminución en su valor.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: