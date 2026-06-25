Este sábado 27 de junio, a partir de las 23:00 (hora Argentina), el estadio Kansas City será testigo de un enfrentamiento decisivo entre Argelia y Austria, correspondiente a la tercera jornada del grupo J del Mundial.

Africanos y europeos se encuentran en una situación crítica, cada uno luchando por asegurar el segundo lugar que les permita avanzar a los dieciseisavos de final. Sin embargo, el equipo que no logre clasificar directamente aún tendrá la opción de clasificarse como uno de los mejores terceros del torneo.

Argelia llega a este decisivo encuentro tras recuperarse de una dura derrota inicial contra Argentina, que se saldó con un 3-0 en su contra. Sin embargo, en su segundo partido, logró una valiosa victoria sobre Jordania por 2-1, lo que les ha mantenido en la lucha por la clasificación.

Por su parte, Austria comenzó su participación en esta Copa del Mundo con un triunfo de 3-1 sobre Jordania, pero luego sufrió una derrota por 2-0 ante Argentina en un choque que pudo haberles asegurado el pase anticipado. Así, el equipo europeo llega dependiendo de sí mismo para alcanzar los 16avos.

Ilgiz Tantashev ha sido designado como el árbitro para este crucial partido.

Camino a los dieciseisavos de final

Una vez concluida la fase de grupos, el primer clasificado se medirá ante el tercero de uno de los grupos E, F, G, I o J. Por su parte, el segundo enfrentará al segundo del Grupo A. El adversario del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla final de grupos.

Horarios de Argelia y Austria según país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas