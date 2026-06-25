<p>Este jueves, Noruega se prepara para enfrentarse a Francia en un encuentro crucial para determinar el líder del Grupo I del Mundial, que dará inicio a las 16:00 (hora Argentina).</p><p>Con los dos lugares para los dieciseisavos garantizados, tanto los franceses como los escandinavos buscarán cerrar la fase de grupos con una victoria que les consagre en el primer puesto. Hasta ahora, ambos equipos han cosechado 6 puntos en sus dos partidos jugados.</p><p>Francia llega a este choque tras mostrar un desempeño sólido en sus primeras presentaciones, comenzando con una victoria de 3-1 frente a Senegal para luego reafirmar su calidad al vencer 3-0 a Irak. Estos resultados han consolidado su lugar en la próxima fase.</p><p>Por su parte, Noruega también ha tenido un rendimiento destacado, logrando comenzar el torneo con pie derecho. Los vikingos comenzaron su andanza con un contundente 4-1 sobre Irak y continuaron la racha con un trabajado 3-2 ante Senegal, alcanzando así la misma cantidad de puntos que los galos.</p><p>En este enfrentamiento se enfrentarán dos de los delanteros más letales del torneo, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Ambos llegan como máximos goleadores de sus selecciones, lo que promete un duelo emocionante en la cancha.</p><p>El árbitro encargado de dirigir el encuentro será Michael Oliver, quien tendrá la responsabilidad de controlar un partido decisivo.</p><h5>Camino a los dieciseisavos</h5><p>Una vez concluidas las fases de grupos, el equipo que se posicione primero se medirá ante el tercer clasificado en una de las zonas E, F, G, I, J, mientras que el segundo enfrentará al segundo del Grupo A. El adversario del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de los resultados y clasificaciones finales.</p><h5 style=‘margin-top: 20px;’>Horarios del partido según país</h5>Argentina: 16:00 horasColombia y Perú: 14:00 horasHonduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horasVenezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas