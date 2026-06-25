El enfrentamiento clave por la tercera jornada del grupo L del Mundial 2026 se desarrollará el sábado 27 de junio a las 18:00 (hora Argentina).

Tanto Croacia como Ghana llegan a esta instancia con la esperanza de continuar en la contienda y finalizar la fase de grupos de manera positiva. El resultado de este duelo, junto con el encuentro entre Panamá e Inglaterra, será crucial para determinar las posiciones finales en esta zona tan reñida.

Croacia se presenta en esta fecha con tres puntos en su haber, lo que significa que depende de sus propios resultados para avanzar a la siguiente fase. En su primer encuentro, sufrió una derrota ante Inglaterra con un marcador de 4-2 en un partido muy dinámico. Sin embargo, el equipo logró recuperarse al vencer a Panamá 1-0 en la segunda jornada.

Ghana, por su parte, también tiene intenciones de seguir adelante en el torneo. Los africanos comenzaron su participación con una estrecha victoria por 1-0 frente a Panamá y luego lograron un empate sin goles contra Inglaterra, lo que les ha dado esperanza para este crucial partido.

El árbitro que oficiará el encuentro será Drew Fischer.

Camino a los dieciseisavos de final

Después de concluir la fase de grupos, el equipo que logre finalizar en la cima se enfrentará al tercer clasificado de uno de los grupos E, F, G, I o J. El segundo, por su parte, se cruzará con el segundo del Grupo A. La ubicación del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla de terceros y de la composición final de los clasificados.

Horarios del partido Croacia y Ghana por país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas