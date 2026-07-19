A partir de las 16:00 (hora Argentina), el estadio Nueva York será testigo de un encuentro que quedará grabado en la memoria de los aficionados: España y Argentina se enfrentan por el título del Mundial 2026.

Este duelo inédito enfrenta a dos selecciones que han demostrado su valía en el torneo: La Roja, campeones de Europa, y la Albiceleste, campeones de Sudamérica, lucharán por alzarse con la copa. Es la primera vez que se verán las caras en una final de Copa del Mundo, lo que añade un matiz especial a este encuentro.

Históricamente, ambos equipos llegan con un balance muy parejo: 14 partidos disputados, con seis victorias para cada uno y dos empates. El único choque en una Copa del Mundo sucedió en 1966, donde Argentina salió victoriosa en la fase de grupos con un 2-1.

España, que ha realizado una actuación sobresaliente en el torneo, busca su segunda conquista tras el triunfo en Sudáfrica 2010. Con seis victorias, un empate y solo un gol permitido, ha dejado una impronta defensiva formidable, siendo la única selección con todas sus vallas invictas. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, el equipo intentará extender su racha de 38 partidos sin perder. Rodri y Pau Cubarsí se destacan como los máximos pasadores, mientras que Mikel Oyarzábal ha brillado en ataque, anotando cinco goles.

Por su parte, Argentina, actual campeona del mundo, llega con un performance perfecto, habiendo anotado 19 goles en el torneo. La selección liderada por Lionel Scaloni quiere conseguir su cuarta estrella, sumándose así a sus títulos de 1978, 1986 y 2022, y convertirse en la tercera nación en ganar dos Mundiales consecutivos. Además, suma 13 partidos invictos en la historia de los mundiales y ha marcado dos o más goles en 13 encuentros seguidos, un récord impresionante.

El foco de atención estará en Lionel Messi, quien jugará su 34.º partido mundialista, ampliando su récord de presencias. Será su tercera final y llega con ocho goles y cuatro asistencias a esta etapa, apoyado por un sólido ataque que incluye a Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Este partido no solo enfrenta a dos grandes selecciones, sino también a dos estilos de juego distintivos: la solidez defensiva de España contra la contundencia ofensiva de Argentina. Sin duda, solo uno alzará la Copa del Mundo y escribirá un nuevo capítulo en la rica historia del fútbol.

El árbitro designado para el encuentro es Slavko Vincic.

Resultados de España en el Mundial

Fase de Grupos: España 0 vs Cabo Verde 0 (15 de junio)

Fase de Grupos: España 4 vs Arabia Saudita 0 (21 de junio)

Uruguay 0 vs España 1 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: España 3 vs Austria 0 (2 de julio)

Octavos de Final: Portugal 0 vs España 1 (6 de julio)

Cuartos de Final: España 2 vs Bélgica 1 (10 de julio)

Semifinales: Francia 0 vs España 2 (14 de julio)

Resultados de Argentina en el Mundial

Fase de Grupos: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)

Fase de Grupos: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)

Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)

Octavos de Final: Argentina 3 vs Egipto 2 (7 de julio)

Cuartos de Final: Argentina 3 vs Suiza 1 (11 de julio)

Semifinales: Inglaterra 1 vs Argentina 2 (15 de julio)

Horarios de la Final según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas