El estadio Atlanta fue testigo de un vibrante partido este miércoles, donde Inglaterra se impuso a RD Congo por 2-1 en la Copa Mundial de la FIFA. Los goles de Harry Kane (29’ y 40’ del segundo tiempo) fueron cruciales para la victoria de los ingleses, quienes reaccionaron tras un temprano gol de RD Congo, anotado por Brian Cipenga a los 6 minutos del primer tiempo.

Durante el partido, RD Congo tuvo una oportunidad para aumentar su ventaja, pero Yoane Wissa vio cómo su disparo se estrelló contra el palo en el minuto 42 de la primera parte.

Harry Kane se destacó como la figura del encuentro, marcando dos tantos, realizando 5 remates al arco y completando 11 pases exitosos. Además, Anthony Gordon fue fundamental en el medio campo, acertando 18 de sus pases.

El director técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, optó por una estrategia 4-5-1, alineando a Jordan Pickford en portería; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O’Reilly en defensa; y un mediocampo compuesto por Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham y Marcus Rashford, con Harry Kane como el delantero.

En el bando contrario, el entrenador Sebastien Desabre optó por un esquema 4-3-3, con Lionel Mpasi en el arco, seguido de Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe y Arthur Masuaku en defensa; Ngalayel Mukau, Samuel Moutoussamy y Noah Sadiki en el mediocampo; y la delantera conformada por Nathanaël Mbuku, Yoane Wissa y Brian Cipenga.

Adham Makhadmeh fue el árbitro principal del partido, que vio a Inglaterra avanzar a los octavos de final de este torneo.

Cambios en Inglaterra

Amonestaciones en Inglaterra:

Cambios en RD Congo

Amonestaciones en RD Congo: