Este sábado, Portugal y Croacia se verán las caras en el emocionante partido que forma parte de la llave 5 del Mundial 2026. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Toronto, comenzando a las 20:00 (hora Argentina).

El choque enfrenta a dos selecciones con una rica historia en torneos internacionales y repletas de jugadores talentosos. Portugal, bajo el mando de Roberto Martínez, llega a este partido tras avanzar como segundo de su grupo, el Grupo K, detrás de Colombia. Por su parte, Croacia, dirigido por Zlatko Dalić, también consiguió su lugar en esta fase al finalizar en la segunda posición del Grupo L.

La selección portuguesa mantuvo un inicio irregular en la fase de grupos, comenzando con un empate 1-1 frente a RD Congo. Sin embargo, reaccionó espectacularmente con una victoria aplastante de 5-0 ante Uzbekistán y concluyó con un empate sin goles contra Colombia, lo que le permitió seguir adelante en el certamen.

Por su parte, Croacia tuvo un arranque complicado, sufriendo una derrota 4-2 ante Inglaterra en su primer partido. Desde ahí, las cosas mejoraron, logrando un 1-0 contra Panamá y cerrando la fase de grupos con una victoria 2-1 sobre Ghana que les aseguró una plaza en la siguiente ronda.

Este Mundial marcará la novena participación de Portugal, que tiene como sus resultados más destacados el tercer lugar en Inglaterra 1966 y el cuarto en Alemania 2006. También llegó a los cuartos de final en la última edición de Catar 2022.

En cuanto a Croacia, está compitiendo en su octavo Mundial, habiendo sido finalista en Rusia 2018 y alcanzando la tercera posición en los torneos de Francia 1998 y Catar 2022. Ellos han logrado clasificaciones consecutivas a la fase de eliminación directa en sus últimas cuatro participaciones.

Históricamente, ambos equipos se han enfrentado en 9 ocasiones, donde Portugal ha dominado con 6 victorias, mientras que los croatas han ganado en 2 oportunidades, sin empates hasta la fecha.

El árbitro que impartirá justicia en este encuentro será Espen Eskas.

Horario del partido Portugal vs Croacia, según país

Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas