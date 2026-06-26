A partir de las 16:00 (hora Argentina), Senegal e Irak se verán las caras en el estadio Toronto, encarando el tercer partido del grupo I del Mundial 2026.

Ambos equipos tienen el objetivo de conseguir una victoria que les permita soñar con los 16avos de final, dependiendo también de los resultados de otros grupos en la última jornada de la fase de grupos.

Senegal ha mostrado destellos de buen juego a pesar de haber sufrido derrotas en sus primeros dos encuentros. En su debut, el equipo africano perdió 3-1 ante Francia, y luego, en un duelo intenso, cayó 3-2 frente a Noruega.

Por su parte, Irak llega a este choque tras compartir un destino similar, acumulando dos derrotas. Abrieron la competencia con una caída de 4-1 ante Noruega y siguieron con un 3-0 a manos de Francia.

A pesar de que la clasificación directa ya es un objetivo inalcanzable, ambos equipos aún tienen la posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros. Senegal, con una diferencia de gol de -3, mantiene una ligera ventaja sobre Irak, que registra -6.

Anthony Taylor será el árbitro encargado de dirigir el partido.

Camino a los dieciseisavos de final

Luego de la fase de grupos, el primer clasificado se enfrentará al tercer mejor equipo de los grupos E, F, G, I o J, mientras que el segundo se medirá con el subcampeón del Grupo A. La situación del mejor tercero dependerá de su posición en la tabla y de cómo se define la clasificación.

Horarios del encuentro por país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas