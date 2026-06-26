Este jueves, el equipo nacional de Turquía se alzó con una notable victoria de 3-2 frente a la selección de Estados Unidos, en el duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo D del Mundial 2026. Los goles de Arda Güler (9’ 1T), Orkun Kökçü (30’ 1T) y Kaan Ayhan (53’ 2T) fueron decisivos para el triunfo turco. Por el lado estadounidense, Auston Trusty (2’ 1T) y Sebastian Berhalter (3’ 2T) marcaron los tantos del equipo.

A pesar de que Estados Unidos tuvo múltiples oportunidades, con 20 disparos en total, solo 13 fueron a puerta, con cinco desviados. El equipo estadounidense mostró una gran actividad ofensiva, pero no logró concretar.

Kaan Ayhan fue nombrado como el jugador del partido, destacando no solo por su gol, sino también por realizar 3 pases clave a lo largo del encuentro. Sebastian Berhalter, quien también tuvo un papel relevante, contribuyó con un gol y 44 pases efectivos.

Uno de los momentos destacados fue cuando Orkun Kökçü realizó un espectacular caño a su marcador en el minuto 32 de la primera mitad, mostrando su habilidad en el campo.

El entrenador Vincenzo Montella optó por una formación 3-6-1 para Turquía, alineando a Ugurcan Cakir en la portería; Zeki Celik, Ozan Kabak y Abdulkerim Bardakci en la defensa; mientras que Oguz Aydin, Salih Ozcan, Orkun Kökçü, Eren Elmali, Arda Güler y Kenan Yildiz ocuparon el centro del campo, dejando a Baris Yilmaz como único delantero.

Por su parte, el timonel Mauricio Pochettino implementó un esquema 4-3-3 con Matt Turner como guardameta; Joe Scally, Miles Robinson, Mark Mckenzie y Auston Trusty en la defensa; Weston McKennie, Sebastian Berhalter y Giovanni Reyna en el centro del campo; junto a Brenden Aaronson, Ricardo Pepi y Timothy Weah en la delantera.

El árbitro del partido fue Mustapha Ghorbal, quien dirigió el duelo en el Estadio de Los Ángeles.

Cambios en Turquía

83’ 2T - Zeki Celik salió por Çaglar Söyüncü y Kenan Yildiz por Can Uzun.

87’ 2T - Orkun Kökçü fue reemplazado por Kaan Ayhan.

90’ 2T - Oguz Aydin salió por Mert Müldür.

91’ 2T - Baris Yilmaz fue sustituido por Irfan Kahveci.

Cambios en Estados Unidos

57’ 2T - Timothy Weah fue sustituido por Christian Pulisic.

75’ 2T - Giovanni Reyna salió por Sergiño Dest.

76’ 2T - Brenden Aaronson fue reemplazado por Alejandro Zendejas; Joe Scally salió por Alexander Freeman.

85’ 2T - Weston McKennie fue sustituido por Malik Tillman.

Amonestado en Estados Unidos:

18’ 1T - Sebastian Berhalter (Conducta antideportiva).