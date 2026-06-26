El enfrentamiento entre Croacia y Ghana se llevará a cabo mañana a las 18:00 (hora Argentina), en el estadio Filadelfia, en lo que se anticipa como un duelo clave para ambas selecciones en el Mundial 2026.

Los dos equipos llegan a este encuentro con la mirada puesta en la clasificación. Croacia acumula tres puntos tras una jornada inaugural difícil, donde fue derrotada 4-2 por Inglaterra. Sin embargo, el equipo croata se recuperó en su segundo partido, al obtener una victoria por 1-0 contra Panamá.

Por su parte, Ghana también busca seguir adelante en el torneo. Inició su participación con una victoria por la mínima ante Panamá y se aseguró un empate sin goles ante los ingleses. Con esto, los africanos están en la lucha por clasificarse a la siguiente ronda.

El árbitro encargado de dirigir el encuentro será Drew Fischer.

La ruta hacia los dieciseisavos

Al concluir la fase de grupos, el primero de la zona se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I y J. El segundo equipo en la tabla jugará contra el segundo del Grupo A. Quien avance como mejor tercero tendrá como rival a un equipo que dependerá de su posición en la tabla de terceros y de los clasificados finales.

Horarios del partido Croacia y Ghana por país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas