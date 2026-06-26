Este jueves, el estadio San Francisco fue testigo de un emocionante encuentro entre las selecciones de Paraguay y Australia, en el marco de la tercera jornada del grupo D de la Copa Mundial de la FIFA. El resultado final fue un 0-0 que dejó a ambos equipos con ganas de más.

El mediocampista australiano, Jordan Bos, se convirtió en la figura del partido, destacándose con 42 pases correctos, 3 recuperaciones de balón y 3 intentos de gol. Por su parte, Matías Galarza Fonda fue fundamental para Paraguay, logrando 39 pases efectivos y recuperando 7 balones para su equipo.

Gustavo Alfaro, director técnico de Paraguay, optó por un esquema 5-3-2, alineando a Orlando Gill como portero, respaldado por una sólida defensa compuesta por Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Alexandro Maidana. En el medio campo se ubicaron Diego Gómez, Andrés Cubas y Matías Galarza Fonda, mientras que Gabriel Ávalos y Julio Enciso formaron la pareja atacante.

Australia, bajo la dirección de Anthony Popovic, presentó un 3-4-3 en el que Patrick Beach custodiaba el arco, con Alessandro Circati, Harry Souttar y Lucas Herrington como defensores, y un centro del campo conformado por Jordan Bos, Aiden O’Neill, Jackson Irvine y Aziz Behich. La delantera estuvo compuesta por Cristian Volpato, Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.

El árbitro Clément Turpin se encargó de dirigir las acciones del partido, manteniendo el control durante todo el encuentro.

Cambios en Paraguay

45’ 2T - Maurício Magalhães ingresó por Alexandro Maidana.

66’ 2T - Alex Arce reemplazó a Gabriel Ávalos.

83’ 2T - José Canale entró por Omar Alderete; Paul Okon-Engstler sustituyó a Jackson Irvine; y Tete Yengi salió en lugar de Nestory Irankunda.

91’ 2T - Damián Bobadilla por Diego Gómez y Júnior Alonso por Matías Galarza Fonda.

Amonestaciones en Paraguay

31’ 2T - Diego Gómez recibió tarjeta amarilla por sujetar a un rival.

Cambios en Australia

57’ 2T - Ajdin Hrustic reemplazó a Cristian Volpato.

Amonestaciones en Australia

1’ 2T - Jackson Irvine fue amonestado por conducta antideportiva.