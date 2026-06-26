La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 26 de junio de 2026 en México es de 17.53 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.13%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.56 pesos y un mínimo de 17.47 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 1.15%, mientras que en el último año acumuló una variación de -5.44%, indicando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días el dólar mostró una clara tendencia alcista, con 7 subas y 3 bajas, correcciones puntuales intercaladas y un cierre por encima del nivel inicial.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 7.63%, ligeramente superior a la volatilidad anual de 7.61%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar en el día de hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha aumentado, lo que podría influir en diversas áreas económicas.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una disminución en la cotización del Dólar. Este tipo de cambios pueden tener un impacto significativo en la inflación y en el poder adquisitivo de la moneda local.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".