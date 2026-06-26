Hoy, a las 21:00 (hora Argentina), Uruguay disputará un importante partido frente a España en el estadio Guadalajara, en el marco de la tercera fecha del Grupo H del Mundial.

La situación en el Grupo H sigue siendo incierta. Con una jornada restante, todas las selecciones tienen oportunidades de avanzar, lo que generará una intensa definición por los dos boletos hacia los dieciseisavos de final.

Actualmente, España es el líder del grupo con cuatro puntos. Después de un comienzo complicado al empatar sin goles contra Cabo Verde, el conjunto dirigido por Luis De La Fuente logró una gran victoria por 4-0 contra Arabia Saudita en su segundo partido. Para los españoles, es fundamental finalizar la fase de grupos sin derrotas.

Por su parte, Uruguay se encuentra en una posición delicada con solo dos puntos, tras igualar 1-1 frente a Arabia Saudita y 2-2 contra Cabo Verde. Los dirigidos por Marcelo Bielsa se ven obligados a conseguir la victoria para asegurar su clasificación y, de hecho, aún tienen opciones de terminar en la cima de su grupo si logran un triunfo en este decisivo enfrentamiento.

El árbitro designado para este encuentro será Ismail Elfath.

Camino hacia los dieciseisavos

Tras la fase de grupos, el primer puesto se enfrentará al tercer clasificado de uno de los grupos E, F, G, I o J. El segundo lugar, en tanto, se medirá ante el segundo del Grupo A. La ubicación del tercer equipo que avance dependerá de su posición final en la tabla de terceros y la distribución de los clasificados.

Horario de juego según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas