Este martes, Noruega y Francia se verán las caras en un emocionante duelo que comenzará a las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Boston, en el marco de la tercera jornada del Grupo I del Mundial.

Ambos equipos ya han asegurado un lugar en los dieciseisavos de final tras un notable desempeño en sus partidos previos. Tanto los escandinavos como los franceses llegan a este choque con 6 puntos en su haber, y lo que está en juego es nada menos que el primer puesto de la zona.

Francia ha demostrado su fuerza desde el inicio del torneo, iniciando su aventura con una sólida victoria de 3-1 sobre Senegal, seguido de un contundente 3-0 ante Irak. Estos resultados han cimentado su estatus como uno de los favoritos del torneo.

Por su parte, Noruega también ha tenido un comienzo brillante en esta Copa del Mundo, comenzando con un espectacular 4-1 contra Irak y luego superando a Senegal por 3-2 en un encuentro muy disputado que destacó su capacidad ofensiva.

El duelo de estrellas será entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes han sido fundamentales para sus selecciones en este torneo, y se perfilan como los máximos goleadores de sus respectivos equipos.

El árbitro del encuentro será Michael Oliver, encargado de dirigir este crucial enfrentamiento.

El contexto de los dieciseisavos de final

Una vez finalizada la fase de grupos, el vencedor de este partido se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I, o J, mientras que el segundo lugar jugará contra el segundo del Grupo A. La ubicación final también definirá los emparejamientos de los que avancen como mejores terceros, lo que añade aún más importancia a este partido decisivo.

Horarios de Noruega y Francia por país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas