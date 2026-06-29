En el marco de la llave 8 del Mundial, el miércoles 1 de julio a las 17:00 (hora Argentina), Senegal se medirá contra Bélgica en el estadio Seattle. Este encuentro promete ser uno de los más emocionantes de la fase eliminatoria.

Bélgica llegó a esta instancia como líder del Grupo G y busca reivindicarse tras la desilusión en Catar 2022. En su camino en la fase de grupos, los belgas comenzaron con un empate 1-1 contra Egipto, continuaron con un 0-0 frente a Irán y finalizaron la fase de grupos con una impresionante victoria 5-1 sobre Nueva Zelanda, alcanzando así el primer puesto de su zona.

Por otro lado, Senegal, que se clasificó como uno de los mejores terceros, inició su participación con una derrota 3-1 ante Francia y otra de 3-2 contra Noruega. Sin embargo, los Leones de la Teranga lograron reponerse y cerraron con fuerza al vencer 5-0 a Irak, lo que les aseguró un lugar en esta fase.

Senegal ha tenido un recorrido destacable desde su debut en Corea-Japón 2002, donde alcanzaron los cuartos de final. En sus participaciones en el Mundial, los africanos han avanzado a la fase eliminatoria en dos de sus tres asistencias, destacando su actuación más reciente en Catar 2022 donde llegaron a los octavos.

Históricamente, Bélgica y Senegal solo se han enfrentado en una ocasión. Fue en un amistoso en Osaka, el 21 de mayo de 2002, donde el resultado fue un empate 1-1.

Horarios del partido según el país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas