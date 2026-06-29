El emocionante choque entre Inglaterra y la República Democrática del Congo tendrá lugar el próximo miércoles 1 de julio a las 13:00 (hora Argentina) en el estadio Atlanta, en el marco de los 16avos de final del Mundial.

Los ingleses, que han finalizado en la cima del Grupo L con un total de siete puntos, se presentan como fuertes candidatos al título. Su camino hacia esta fase comenzó con una victoria contundente por 4-2 contra Croacia, seguida de un empate sin goles ante Ghana, y concluyeron la fase de grupos con una sólida victoria 2-0 sobre Panamá.

Por otro lado, la República Democrática del Congo, bajo la dirección del experimentado Fabio Cannavaro, ha logrado una clasificación histórica al avanzar como uno de los mejores terceros. En el Grupo K, iniciaron su participación con un emocionante empate 1-1 frente a Portugal, luego sufrieron una estrecha derrota 0-1 ante Colombia, pero lograron asegurar su avance con una impresionante victoria por 3-1 contra Uzbekistán.

Este será el primer encuentro oficial entre Inglaterra y RD Congo, ya que nunca antes se habían enfrentado en la historia del fútbol. La selección inglesa, campeona del mundo en 1966, ha demostrado su poder en múltiples ocasiones, alcanzando instancias avanzadas en varias ediciones del torneo, mientras que el combinado africano busca dejar su huella tras su debut en la fase de eliminación directa.

Horarios del partido según país: