Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 29 de junio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.450,94 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.64%, mientras que en el último año cayó -9.88%, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 4.84%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 13.26%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar se mantuvo estable frente al peso colombiano en la última sesión.

En los últimos diez días, el dólar empezó con un retroceso, encadenó dos avances, luego dos caídas, volvió a subir en dos jornadas, cayó otra vez y cerró estable, dejando un saldo levemente positivo con elevada volatilidad.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría reflejar una mayor demanda o fortalecimiento de la moneda.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este lunes, 29 de junio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que el valor por unidad es de 3450.9399 pesos colombianos, deberán pagar 345093.99 pesos colombianos; para 200 dólares el costo es 690187.98 pesos colombianos y para 500 dólares es 1725469.95 pesos colombianos.