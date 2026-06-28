El estadio Nueva York será testigo el martes 30 de junio a las 18:00 (hora Argentina) del enfrentamiento entre Francia y Suecia, en el marco de la llave 2 del Mundial. Este encuentro no solo es vital para ambas selecciones, sino que también marca un momento inédito en la historia de la Copa del Mundo, ya que nunca se han cruzado en dicho evento.

Francia, que ha sido campeona mundial en dos ocasiones (1998 y 2018), llega a este partido habiendo dominado el Grupo I, donde terminó en la cima con un puntaje perfecto. Los galos comenzaron el torneo con una imponente victoria 3-1 ante Senegal, siguieron con otra triunfo ante Irak por 3-0, y a pesar de una derrota sorpresiva 4-1 frente a Noruega, aseguraron su lugar en la etapa de eliminación directa.

Por su parte, Suecia accedió a esta fase después de una campaña grupal en la que mostró altibajos, con una aplastante victoria 5-1 sobre Túnez, una dolorosa derrota por el mismo marcador ante Senegal, y un empate clave 1-1 contra Japón que selló su clasificación como uno de los mejores terceros. A pesar de su irregularidad, los suecos quieren dejar huella en este Mundial, regresando tras una ausencia de ocho años.

Desde el 2005, Francia y Suecia han disputado un total de ocho encuentros oficiales, favoreciendo claramente a los galos que han logrado cinco victorias frente a solo dos de los suecos y un empate. Este choque se presenta como una gran oportunidad para que Suecia intente escribir una nueva página en su historia mundialista, donde su mejor desempeño fue alcanzar la final en 1958.

Horario del partido según país:

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile: 17:00 horas